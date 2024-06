PSV-aanvaller Johan Bakayoko opgenomen in opvallend dunne EK-selectie België

Tedesco heeft plek voor PSV-aanvaller Johan Bakayoko in definitieve EK-selectie België, dat slechts 25 spelers meeneemt

Domenico Tedesco heeft de definitieve EK-selectie van België bekendgemaakt. Opvallend genoeg kiest de bondscoach van de Rode Duivels ervoor om niet 26, maar 25 spelers mee te nemen naar Duitsland. PSV'er Johan Bakayoko is één van de gelukkigen die mee mag naar het eindtoernooi.

"Waarom maar 25 spelers?", beantwoordde Tedesco een vraag uit de perszaal. "Dat draait om het groepsgevoel. Ik wilde geen jonge speler teleurstellen. Ik ben altijd duidelijk geweest dat we met 25 naar Duitsland zouden trekken."

Mandela Keïta (Royal Antwerp) en Arne Engels (FC Augsburg) waren er wel bij tijdens de trainingsstage, maar ondanks het feit dat Tedesco nog een speler had mee kunnen nemen, stelt de keuzeheer beide spelers teleur. “Ze hebben het goed gedaan en een goeie indruk nagelaten”, vertelde de Duitser over hen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Als het had gekund dan had ik hen misschien nog speelminuten gegund in de oefenwedstrijd tegen Luxemburg en dan zou Engels zijn eerste cap gekregen hebben. Maar we mogen maar zes wissels doorvoeren en nu focus ik op de jongens die naar het EK gaan.”

België speelt zijn eerste groepswedstrijd op 17 juni tegen Slowakije. Daarna volgen duels met Roemenië (22 juni) en Oekraïne (26 juni).

Definitieve EK-selectie België

: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest).

Verdedigers: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Stade Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid).

Middenvelders: Kevin De Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Orel Mangala (Olympique Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Aster Vranckx (VfL Wolfsburg).

Aanvallers: Johan Bakayoko (PSV), Jérémy Doku (Manchester City), Charles De Ketelaere (Atalanta), Romelu Lukaku (AS Roma), Dodi Lukébakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties