Technisch directeur West Ham vliegt naar Bulgarije om Kudus op te halen

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 10:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

Mohammed Kudus staat op het punt om de overstap te maken naar West Ham United. De vleugelaanvaller wordt al geruime tijd begeerd door de Londense club, die nu bereid is om door te pakken. Tim Steidten, directeur voetbalzaken bij the Hammers, vloog donderdagavond naar Bulgarije om de laatste plooien glad te strijken, meldt Sky Sports.

Indien Ajax en West Ham tot een akkoord komen, vliegt Steidten samen met Kudus terug naar Londen voor de medische keuring. Vervolgens ligt er een vijfjarig contract klaar voor de Ghanees met de optie op een extra seizoen. "Er is nog werk te doen, maar alle partijen zijn voornemens om tot een akkoord te komen", aldus Sky Sports. Verwacht wordt dat de deal snel beklonken wordt.

BREAKING: West Ham United Technical Director Tim Steidten is in Bulgaria finalising a move for Ajax midfielder Mohammed Kudus ??? pic.twitter.com/TKVYhMofVc — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2023

Woensdag kwam al naar buiten dat West Ham en Ajax een akkoord naderden over een transfer van Kudus. The Hammers maken naar verluidt een vast bedrag van 41,5 miljoen euro over. De transfersom kan middels bonussen nog met 3 miljoen euro oplopen, terwijl Ajax tien procent van de transferrechten in handen houdt. Daarmee komt na drie jaar een einde aan het dienstverband van Kudus in Amsterdam.

Kudus kreeg donderdag na afloop van Ludogorets - Ajax (1-4) de vraag of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor de Amsterdammers. "Ik denk het wel. Maar we gaan zien wat er de komende dagen gaat gebeuren." De transferperikelen hebben geen enkele negatieve invloed op het spel van Kudus. De linkspoot maakte een hattrick. "Ik leef van dag tot dag. Ik ben nu hier en ik doe mijn werk op het veld. Alles wat buiten het veld moet gebeuren regelt zichzelf."