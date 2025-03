Teamgenoten Vinícius Júnior woest op sterspeler tijdens WK-kwalificatieduel van Brazilië

Donderdag op vrijdagnacht speelde Brazilië thuis voor de WK-kwalificatie tegen Colombia. De Goddelijke Kanaries wonnen met 2-1 door een doelpunt van Vinícius Júnior in de 99ste minuut. De buitenspeler van Real Madrid kreeg in de 102de minuut nog een publiekswissel en nam hier alle tijd voor. Teamgenoten van de Braziliaan waren hier niet van gediend.

Brazilië kwam na zes minuten al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Raphinha. De Barcelona-speler schoot de strafschop beheerst binnen. Vlak voor rust maakte Colombia gelijk door Luis Díaz. De Colombiaan ontving de bal van James Rodríguez en schoot hem na twee aanrakingen binnen.

In de 99ste minuut schoot Vinícius vanaf zo’n twintig meter op doel. Het schot werd onderweg aangeraakt door Jefferson Lerma die hem onbewust voorbij doelman Camilo Vargas kopt. Door dit doelpunt bezorgde de Braziliaan zijn ploeg de overwinning. Ook kwam er een publiekswissel in de 102de minuut voor de sterspeler.

Vinícius wilde eerst het hele veld oversteken om naar de bank te lopen. De Venezolaanse scheidsrechter Alex Herrera stond dit niet toe en hield hem tegen. Toen de Braziliaan de discussie opzocht, waren teamgenoten Raphinha en Matheus Cunha het gedrag zat en stuurden ze Vinícius naar de dichtstbijzijnde zijlijn.

Bij dit ene moment bleef het niet. Toen Vinícius toch maar aan zijn kant eraf liep, besloot de doelpuntenmaker even de bandjes van zijn sokken af te doen. Dit was voor Raphinha en Cunha de druppel en ze renden op hem af. Beide spelers riepen hem dat hij op moest schieten en van het veld moest. Hier gaf hij dan toch gehoor aan. Bij teveel treuzelen had de scheidsrechter namelijk een gele kaart kunnen trekken en dit zou betekenen dat hij geschorst zou zijn voor de volgende wedstrijd tegen Argentinië.

Voor de Brazilianen was dit een enorm belangrijk duel. Door de overwinning is de ploeg over Colombia heen gegaan en staan ze nu virtueel tweede. Het gat naar de nummer één en tevens volgende tegenstander Argentinië bedraagt vier punten, maar de regerend wereldkampioen heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Voor Brazilië zijn er vijf speelronden te gaan. De top zes van de ranglijst plaatst zich voor het WK van 2026. De nummer zeven gaat een intercontinentale play-off spelen. Brazilië heeft zich sinds het eerste WK in 1930 elke keer gekwalificeerd. Ze wonnen het toernooi vijf keer.