Teamgenoten Manchester United beschrijven Bruno Fernandes bijna allemaal met hetzelfde woord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Bruno Fernandes, die beoordeeld wordt door zijn teamgenoten.

In een YouTube-item van Manchester United worden spelers van de club gevraagd naar hun mening over teamgenoot Bruno Fernandes, die in één woord beschreven moet worden. De antwoorden zijn opvallend vaak hetzelfde.

“Captain”, zegt zowel Christian Eriksen als Toby Collyer. Kobbie Mainoo zegt nagenoeg hetzelfde: “Leader!” Meerdere spelers komen aan het woord om hun respect uit te spreken voor de Portugees international.

Fernandes was de afgelopen dagen het hoofdonderwerp van gesprek in Manchester, daar hij besloot een miljoenenaanbod uit Saudi-Arabië af te slaan omdat hij nog ‘op het hoogste niveau wil spelen’.