Teamgenoot kan grap van stoppende Toni Kroos op X niet waarderen: ‘F*ck you!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Toni Kroos, die dinsdag via social media bekendmaakte dat hij na het EK stopt als profvoetballer.

Real Madrid hoopte de routinier langer te behouden, maar is daar niet in geslaagd. Kroos speelt komende zomer in zijn geboorteland nog een EK, waarna hij zijn schoenen definitief aan de wilgen hangt.

Het besluit van de 34-jarige Kroos zorgde voor veel verdriet bij de supporters van Real Madrid, maar ook binnen de selectie van de Koninklijke overheerst teleurstelling. Jude Bellingham had via Instagram een boodschap voor zijn ploeggenoot, met wie hij sinds de zomer van 2023 samenspeelde.

“Eén seizoen was niet genoeg. Bedankt voor alles wat je hebt gegeven op het veld, het was een absoluut genot om van je voetbal en persoonlijkheid te genieten als fan en nog meer als teamgenoot. Er is nog wat werk te doen dit seizoen, maar ik wens je het allerbeste voor de volgende stap voor jou en je familie. LEGEND!”, aldus Bellingham, die doelt op de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

Ook Vinícius Júnior had lovende woorden over voor Kroos. “Geniaal. Dat was het woord dat het dichtst bij jou kwam, Toni. En toch is het nog lang niet wat je verdient. Vandaag (dinsdag, red.) is een trieste dag voor mij en voor de Madridistas. Maar het is een verschrikkelijke dag voor het voetbal. Om te weten dat we je binnenkort niet meer zullen hebben. Je zou zoveel meer kunnen geven, zoveel meer. Maar ik begrijp je. Bedankt voor elke pass, voor alle begeleiding en voor het feit dat we door de jaren heen zoveel hebben kunnen leren. We houden van je! We gaan voor de vijftiende Champions League-titel, voor jou. Wat een geweldig persoon ben je, Toni Kroos.”

Luka Modric richtte zich via Instagram eveneens tot de afzwaaiende Kroos. “Lieve Toni,

Het is moeilijk voor me om deze woorden te schrijven. De voetbalwereld is verdrietig omdat een historische voetballer stopt, en ik geef toe dat ik ook erg verdrietig ben. Mijn vriend, je bent een legende in het voetbal en een legende van Real Madrid.”

“Ik heb er echt van genoten om naast je te spelen”, vervolgde Modric. “Het was echt een eer om het middenveld van Real Madrid met jou te delen. Je hebt kwaliteiten die je tot een unieke en speciale speler maken, en er zal nooit een andere Toni Kroos zijn. Onvergetelijke Europese avonden, titels, de magie van het Bernabéu... We zullen dit gouden tijdperk bij de club van ons leven nooit vergeten. Je hebt alles bereikt, maar je hebt er nog één te gaan. Samen voor de vijftiende Champions League-titel. Ik zal je missen, mijn vriend.”

Kroos zelf kon het na mededelen van zijn besluit niet laten om grappend te reageren op X. “Ben ik tenminste wel trending?”, vroeg hij zijn volgers. Ploeggenoot Lucas Vázquez hield echter nog een nare smaak over aan het besluit van de Duits international. “Fuck You”, schreef hij met enkele emoji's van middelvingers. Deze reactie zorgde dan weer voor een glimlach bij Kroos.

