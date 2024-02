Team Jonk wint arbitragezaak van FC Volendam en heeft recht op forse geldsom

FC Volendam heeft de spoedarbitragezaak die was aangespannen tegen Team Jonk woensdagavond verloren. De Eredivisie-club moet daardoor het salaris van Wim Jonk en ex-hoofdtrainer Mathias Kohler tot medio 2026 doorbetalen. Dat is een gigantische aderlating voor Volendam, dat in de financi√ęle problemen zit.

Op 1 december gaf Team Jonk een statement uit waarin stond dat Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) per direct zouden vertrekken bij Volendam.

De club concludeerde daaruit dat Team Jonk zelf ontslag nam. Volgens Volendam was er sprake van contractbreuk door Jonk en Kohler en hoefde het tweetal niet langer doorbetaald te worden. Daar heeft de arbitragecommissie van de KNVB woensdag een streep gezet.

"Het statement was vooral voor het publiek bedoeld. Het is altijd het idee geweest om in overleg het seizoen af te maken", zegt Team Jonk. "En daarover goede afspraken te maken."

Jonk en Kohler hebben recht op hun loon tot het einde van het arbeidscontract. Bedragen daarvan werden niet genoemd. Volgens ESPN gaat het om een bedrag van tonnen euro's aan loon.

Zelf haalde Volendam de voorbije dagen het bedrag van anderhalf miljoen euro aan, maar dat lijkt gechargeerd. Mogelijk werd dat bedrag in de openbaarheid gebracht om te suggereren dat de club failliet zou gaan door Team Jonk, zo zei Joost Quant, de advocaat van Team Jonk eerder tegenover De Telegraaf.

Jonk kwam zelf ook aan het woord. "Ik moest vanochtend aan Johan Cruijff denken: 'Als je niet hoeft te liegen kan je uit je hart spreken.' Ik was boos na de persconferentie van Jaap Veerman en wilde dat het op een professionele manier zou eindigen. Dat is niet gebeurd. Ik word in het dorp afgeschilderd als op een geld beluste boeman terwijl ik jarenlang een van de slechtst betaalde trainers van de Eerste Divisie was."

