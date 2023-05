Te Kloese weet niets van miljoenenbod Feyenoord op mogelijke opvolger Kökçü

Zondag, 21 mei 2023 om 13:24 • Rian Rosendaal

Dennis te Kloese erkent dat het lastig wordt voor Feyenoord om Orkun Kökçü deze zomer te behouden voor de club. De aanvoerder heeft een goed seizoen achter de rug en wordt onder meer gevolgd door scouts van Tottenham Hotspur. Luis Chávez van het Mexicaanse Pachuca is in ieder geval niet in beeld als eventuele opvolger van Kökçü, zo verzekert Te Kloese zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie.

"Ik denk dat het inderdaad een uitdaging is", antwoordt Te Kloese op de vraag van Hans Kraay junior van ESPN of hij ook denkt dat Kökçü niet te behouden is voor Feyenoord. "Er zijn niet alleen dit seizoen, maar al meerdere seizoenen, goede ploegen in het buitenland die hem volgen. Ik denk dat iedereen wel weet dat hij echt in de belangstelling staat. En dat is geen staatsgeheim natuurlijk." De 22-jarige middenvelder, met een contract tot medio 2025 bij Feyenoord, werd in het verleden ook genoemd bij onder meer AS Roma, Benfica en Leicester City.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Presentator Milan van Dongen werpt op dat Kökçü alleen voor een recordbedrag bij Feyenoord zou mogen vertrekken. "Het lijkt me wel dat dat heel belangrijk is", vult Te Kloese aan. "Jullie laten hem onder de dertig miljoen euro niet gaan?", wil Kraay vervolgens weten. "Wij gaan natuurlijk hoog in de boom zitten", laat de directeur aan duidelijkheid niets te wensen over. Het record is momenteel in handen van Luis Sinisterra, die vorig jaar zomer voor 25 miljoen euro werd verkocht aan Leeds United.

Van Dongen verlegt de aandacht naar Chávez, die in de winterstop al in verband werd gebracht met de stap richting Feyenoord. Te Kloese werkte jarenlang in Mexico en kent de 27-jarige middenvelder van Pachuca dus behoorlijk goed, maar van concrete interesse uit Rotterdam is momenteel geen sprake. "Een goede voetballer die wij in de winter al wilden hebben. Ik ken de Mexicaanse markt er goed en ken die jongens vaak al vanaf dat ze erg jong zijn. Wij houden een oogje in het zeil, maar voor de rest is er eigenlijk niks." Van Dongen verwijst naar een bod van Feyenoord van 6,5 miljoen euro, terwijl de vraagprijs van Pachuca 9 miljoen euro was. "Dan weet jij meer dan ik", zo besluit Te Kloese.