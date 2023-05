Te Kloese: Tottenham heeft zich niet gemeld bij Feyenoord voor Slot

Arne Slot is (nog) niet officieel benaderd door Tottenham Hotspur, zo verzekert algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Slot lijkt al enige tijd tot de topkandidaten te behoren in Noord-Londen, maar gesprekken zijn er dus nog niet geweest. Te Kloese benadrukt overigens dat hij zelf geen enkele interesse heeft in een functie bij the Spurs, nadat De Telegraaf met het bericht kwam dat Tottenham hem graag naar Engeland zou willen halen.

"Nee. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. We hebben vorig jaar met Arne en zijn management gesproken om te verlengen. En daar zijn bepaalde dingen afgesproken, met het idee om een lange periode samen te werken en het beste uit Feyenoord te halen. Dat is sowieso een fantastisch jaar geweest, dan krijg je natuurlijk interesse als er succes is", antwoordt Te Kloese op de vraag van presentator Milan van Dongen of Tottenham zich officieel heeft gemeld in De Kuip met het verzoek om met Slot te mogen praten.

Te Kloese erkent dat er in februari interesse was vanuit de Premier League voor Slot. Later in het gesprek blijkt dat het om Leeds United ging. "Dat was niet het moment, leek mij. Ik heb binnen de organisatie gewoon 'nee' gezegd tegen Arne en 'nee' is ook een antwoord. Ik denk dat de samenwerking die we met Arne hebben opgebouwd in de afgelopen jaren heel goed is. Ik denk dat Feyenoord op dit moment sportief en financieel stapje gezien er stapje voor stapje beter voor komt te staan. En langzaam zie je dat dat beleid tot interesse leidt. Dat is heel normaal, het is ook helemaal niet spannend of ingewikkeld. Als er voor ons interesse is, moet de club zich bij ons melden. Dan gaan we erover nadenken."

De Feyenoord-directeur benadrukt dat Slot tot medio 2025 vastligt in De Kuip en dat clubs met interesse zich in principe niet hoeven te melden. "Maar mag Slot met Tottenham praten?", wil Van Dongen desondanks weten. "Nee, hij heeft nog gewoon twee jaar contract, dat heeft hij zelf ook aangegeven. Wij zijn met Arne gewoon een weg ingeslagen, en hij staat hier nog onder contract. Wij doen er niet spastisch over. Er is een contract en voor ons is Arne gewoon de trainer", aldus Te Kloese, die wel toegeeft dat Slot een grote bewonderaar is van de Premier League.

Te Kloese benadrukt dat hij niet van plan is om Slot eventueel te volgen richting Tottenham, al geeft hij wel toe dat hij op de hoogte is van de belangstelling uit Londen. "Om dat te ontkennen lijkt me niet correct", reageert de directeur. "Het succes van de club heeft voor meerdere mensen binnen de organisatie tot gevolg dat er interesse is. Ik kan niet ontkennen dat er in Europa en zeker waar ik gewerkt heb in Mexico, dat er altijd paniek is moet ik zeggen. Dat er uiteindelijk mensen zijn die vragen of je interesse hebt om te komen praten. Maar nee, ik heb daar geen interesse in. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om voor Feyenoord te werken en dat blijf ik een ongelooflijke eer vinden. En daar ligt ook nog heel veel werk."

"De sportieve successen zijn een ongelooflijke zet in de goede richting geweest. Om dan ergens anders mijn oor te luister te leggen om te kijken of ik elders van dienst kan zijn, nee." Kraay junior wil weten wat Te Kloese tegen Tottenham heeft gezegd. "Het is voor mij geen enkele optie", is de technisch directeur van Feyenoord duidelijk. "Professioneel is er nog heel veel te doen bij Feyenoord, en ik ben er blij mee om daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen. En persoonlijk is het voor mij ook helemaal geen optie. Mijn gezin is in Nederland heel goed geland, ook door Feyenoord dat daar heel veel aandacht aan heeft gegeven. Nee, dat gaat niet gebeuren."