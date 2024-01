Te Kloese ontvouwt ambitieus plan dat Feyenoord heeft met De Kuip

Feyenoord heeft de ambitie om nog dit jaar De Kuip te kopen, zo verzekert Dennis te Kloese dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse club. De algemeen directeur voegt er wel direct aan toe dat het geen gemakkelijke opgave zal worden om deze ambitie in 2024 te realiseren.

"Er zitten zoveel fiscale en belastingtechnische consequenties aan vast. Het is een goed voornemen, maar makkelijker gezegd dan gedaan", waakt Te Kloese in gesprek met de NOS voor al te veel euforie in Feyenoord-kringen.

De Kuip is momenteel in beheer bij Stadion Feijenoord, dat in principe geen banden heeft met de club Feyenoord. "Zij zijn de verhuurder en wij de huurder", legt Te Kloese het verschil uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"We hebben een uitstekende werkrelatie met elkaar en we werken professioneel samen. We hebben de hele dag met elkaar te maken en er is veel overleg, maar de huidige situatie is niet ideaal", benadrukt de bezorgde bestuurder.

Te Kloese wil daarom doorpakken op diverse vlakken, dus ook op het gebied van het beheer van De Kuip. "Ik zal zeggen dat we in ieder geval één organisatie moeten worden dit jaar."

Kwestie speelt al langer

Het kopen van het stadion is al langer een issue voor de Feyenoord-leiding. "Natuurlijk is de huidige situatie niet ideaal. Ik zou heel graag veel betere faciliteiten aan onze supporters bieden en ook een beter verdienmodel willen hebben. Het zou wel ideaal zijn als je één gesprekspartner hebt naar de gemeente en sponsors toe", zei Te Kloese september vorig jaar bij Rondo.

"Het moet gebeuren, maar maar dan moet je wel op Champions League-niveau blijven acteren. Maar ik denk dat er nu wel mensen rondom de club mee willen denken", zo zei de algemeen directeur van Feyenoord nog geen halfjaar geleden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties