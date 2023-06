Te Kloese heeft goed nieuws over Feyenoorders ‘die gescout zijn door topclubs’

Donderdag, 1 juni 2023 om 12:50 • Bart DHanis • Laatste update: 12:54

Dennis te Kloese en Arne Slot hebben in een uitgebreid interview met het Engelse The Athletic een boekje opengedaan over hun ambities voor het volgende seizoen. De respectievelijk directeur en trainer van Feyenoord boekte afgelopen voetbaljaargang grote successen. Zo werd de club voor het eerst sinds 2017 kampioen en mag het zich nu opmaken voor de groepsfase van de Champions League.

Alleen meedoen aan de Champions League is volgens de succestrainer van de Rotterdammers niet voldoende. “Als je alleen maar meedoet om naar de Champions League-muziek te luisteren, voel ik geen trots." De trainer van De Stadionclub is naar eigen zeggen pas trots als de resultaten goed zijn. "Ons doel is om ervan te genieten en onszelf op de best mogelijke manier te profileren, om zo de volgende ronde te behalen."

Ook Feyenoord-directeur Te Kloese spreekt hoopvolle woorden voor Feyenoord-fans. "We zijn in staat om een getalenteerde trainer te behouden en we kunnen van een aantal spelers het contract gaan verlengen. Ook van jongens die gescout worden door Europese topclubs. We zullen voorzichtig zijn met de salarissen en transferuitgaven, maar eerlijk gezegd voelt het alsof we meer kunnen onderhandelen uit kracht.”

“We willen het project van de club stabiliseren en voortzetten”, zo gaat Te Kloese verder. "We gaan niet tot het uiterste, maar we hebben wel ambitie." Feyenoord kan, wanneer Manchester City de Champions League wint, zich opmaken voor een plek in pot 1 van de Champions League-loting. Dan ontloopt het onder meer Bayern München, Napoli, Paris Saint-Germain, Barcelona en the Citizens.