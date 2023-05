Te Kloese duikt op in Mexicaanse media met nieuwtje over Giménez

Vrijdag, 12 mei 2023 om 13:05 • Wessel Antes • Laatste update: 13:04

Feyenoord heeft nog geen officieel bod ontvangen op Santiago Giménez, zo onthult algemeen directeur Dennis te Kloese aan de Mexicaanse tak van ESPN. De 22-jarige spits, die bezig is aan een geweldig debuutseizoen in Rotterdam-Zuid, wordt wel intensief gevolgd door meerdere clubs. Giménez ligt in De Kuip nog vast tot medio 2026. Feyenoord moet een deel van zijn transferopbrengst afstaan aan zijn jeugdliefde CD Cruz Azul.

Feyenoord krijgt dit seizoen wekelijks bezoek van scouts van Europese topclubs. “Ze sturen me elke week de lijst met clubs die ons bezoeken op het gebied van scouting”, vertelt Te Kloese. “De waarheid is dat het erg lange lijsten zijn. Je ziet vaak dezelfde clubs die onze spelers op de voet volgen. Maar dat wil niet zeggen dat er een transfer komt of dat er een aanbod wordt gedaan. Het is heel gewoon in Europa dat clubs soms jarenlang spelers volgen, zodat ze zich niet vergissen en op het juiste moment kunnen toeslaan.”

Te Kloese denkt dat Giménez voor zijn ontwikkeling beter bij Feyenoord kan blijven. “Het is mijn bescheiden mening dat hij in dit ritme moet doorgaan en nog sterker moet worden. Hij kan er zijn voordeel mee doen dat dit team het volgend seizoen, hopelijk, goed doet op het hoogste Europese niveau. Die ervaringen neem je mee, zo kan hij stapje voor stapje zetten. Wij zullen hem pushen en de beste voorwaarden creëren om uit te blinken. Dat is goed voor hem en voor ons.”

Giménez is behoorlijk ambitieus, zo stelt Te Kloese. “Dat is goed, we hebben spelers nodig die de ambitie hebben om uit te vliegen richting de grootste clubs. Maar een dokter of advocaat ben je ook niet van de ene op de andere dag. Je moet je voorbereiden en veel leren.” Te Kloese is blij met de band die Feyenoord onderhoudt met de entourage van Giménez. “De relatie en communicatie met hem en zijn familie gaat erg goed. We hebben afgesproken dat we open en transparant naar elkaar zullen zijn en dat we in acht nemen wat het beste is voor de speler en de club.” Giménez staat na 42 wedstrijden voor Feyenoord op 22 doelpunten en drie assists.