Taylor noemt 4 leiders in de huidige selectie van Ajax: ‘Dat zien jullie niet’

Dinsdag, 21 november 2023 om 10:08 • Wessel Antes • Laatste update: 10:09

Kenneth Taylor is van mening dat de selectie van Ajax genoeg leiders bevat, zo zegt de 21-jarige middenvelder in gesprek met Voetbal International. Taylor is momenteel met Jong Oranje in Zweden en sprak daar uitgebreid met journalist Lentin Goodijk. Ook de situatie in de Johan Cruijff ArenA kwam daarbij ter sprake. Taylor kan zich niet vinden in een veelgehoord kritiekpunt op Ajax van de media.

Taylor werd tijdens het verloren thuisduel met Brighton & Hove Albion (0-2) uitgefloten door de aanhang van Ajax. “Dat is niet leuk natuurlijk, maar ik wil het ook niet te groot maken. Zo is de voetbalwereld, daar heb ik geen invloed op.” De Alkmaarder onthult tegenover VI onder meer dat hij nadien een appje kreeg van Daley Blind, die eerder hetzelfde meemaakte.

De middenvelder wordt door Goodijk gevraagd naar zijn eigen prestaties. “Tja, het gaat niet fantastisch”, aldus Taylor. “Met de ploeg niet en met mij ook niet. Ik denk dat ik mindere wedstrijden heb gespeeld en ook goede wedstrijden. Maar ik kan honderd procent beter, dat weet ik zelf ook wel.”

Teamgenoot Jorrel Hato complimenteerde Taylor onlangs publiekelijk over zijn houding naar jonge spelers toe. Zelf wordt de viervoudig international van Oranje ook nog altijd geholpen door anderen. “Door Steven Bergwijn bijvoorbeeld, die komt dan weleens naar me toe als het niet lekker gaat.” Taylor heeft ook vaak contact met oud-teamgenoten als Blind en Jurriën Timber.

Waar in de media diverse andere geluiden te horen waren, stelt Taylor dat Ajax genoeg leiders binnen de selectie heeft. “Zeker weten. Bergwijn, onze aanvoerder, is sowieso een leider, maar we hebben er nog meer, hoor. Steven Berghuis is een echte leider, ook buiten het veld, hoe hij de jonge en nieuwe spelers helpt. We hebben Remko Pasveer nog, Gerónimo Rulli, we hebben er écht wel genoeg.”

Taylor kan zich niet vinden in de kritiek die Bergwijn krijgt. “De kritiek verrast mij wel, ja.” Volgens de Ajacied is Bergwijn in de kleedkamer heel belangrijk. “Hoe hij ons allemaal oppept voor wedstrijden. Hoe hij ons allemaal meeneemt bij de voorbereiding op trainingen, bij de warming-up. Dat zien jullie niet. Hoe hij praat met de jongens en zelf het goede voorbeeld geeft. Ik vind hem een echte aanvoerder.”

Taylor speelde dit seizoen al 1.218 minuten voor Ajax, verdeeld over 17 optredens. Waar de middenvelder in voorgaande jaren een hoog rendement behaalde, staat de teller momenteel pas op één treffer en één assist. Bij Jong Oranje is Taylor wel al maanden een van de sterkhouders. Het Nederlandse beloftenelftal is na zes wedstrijden nog altijd foutloos in de kwalificatie voor het EK.