Taylor neemt duidelijk standpunt in over toekomst bij Ajax: 'Heb het al eerder aangegeven'

Kenneth Taylor wil met Jong Oranje de Europese titel veroveren. Op de achtergrond speelt een eventueel vertrek bij Ajax, al is de middenvelder (23) behoorlijk kieskeurig wat betreft zijn toekomst.

Taylor krijgt van Voetbal International de vraag waar een eventuele transfer aan moet voldoen in zijn ogen. De middenvelder moet lachen en geeft dan antwoord.

''Ik ben er nu nog echt niet mee bezig. Ik focus me vooral hier op'', verwijst de jeugdinternational naar het EK in Slowakije, dat voor Jong Oranje behoorlijk tegenvallend is begonnen met een gelijkspel en een nederlaag.

''En ik heb het al eerder aangegeven: ik verruil Ajax ook niet zomaar voor een club. In mijn ogen moet het plaatje wel goed in elkaar vallen. De puzzel moet goed in elkaar vallen'', heeft Taylor bepaald geen haast om Amsterdam deze zomer te verlaten.

''Het plaatje moet mooi en goed zijn. En dat je er dan over nadenkt. Ik vind het lastig om te vertellen of er dingen spelen. Want dat heeft wel met veel dingen te maken natuurlijk'', aldus Taylor, die bij Ajax nog twee seizoenen vastligt.

Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldde vorige maand dat Taylor serieus wordt gevolgd door de Italiaanse kampioen Napoli. Ajax verlangt 25 à 30 miljoen euro voor Taylor, die de gehele jeugdopleiding doorliep en tot op heden tot 165 optredens in de hoofdmacht kwam. Daarin liet hij 34 goals en 23 assists noteren.

De middenvelder (23) steekt niet onder stoelen of banken dat hij serieus nadenkt over een nieuwe stap in zijn loopbaan. ''Ik voel me klaar voor een stap, maar ik realiseer me wel, dat áls ik naar het buitenland ga, ik echt uit mijn comfortzone ga. Want Ajax is echt een tweede thuis voor me'', benadrukte Taylor onlangs tegenover Voetbal International.