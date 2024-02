Taylor genadeloos uitgefloten door publiek van Ajax: ‘Het is verschrikkelijk’

Kenneth Taylor is zondagmiddag tegen NEC (2-2) opnieuw uitgefloten door de eigen supporters. De middenvelder van Ajax krijgt na afloop steun van ESPN-analist Kees Kwakman, die het gedrag van het publiek in de Johan Cruijff ArenA helemaal zat is. "Dat uitfluiten van spelers, daar moeten ze lekker mee doorgaan...", zegt Kwakman sarcastisch.

Taylor werd tegen NEC na 65 minuten gewisseld voor Ar'Jany Martha. Het publiek reageerde met een fluitconcert. "Ik vind echt dat dat niet kan", reageert Kwakman. "Je kan van alles vinden van Taylor en je kan kritisch op hem zijn, maar dat doe je niet."

"Een speler die gewisseld wordt en dat het halve stadion gaat fluiten... Dat doe je gewoon niet. Ik vind dat zo verschrikkelijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aan inzet ontbrak het Taylor zeker niet, stelt Kwakman. "Je kan niet van Taylor zeggen dat-ie niet zijn best doet. Hij loopt zich het apenzuur. Dit gebeurde donderdag eigenlijk ook al (tegen FK Bodø/Glimt, red.). Je zag ook aan Taylor dat hij er moeite mee had."

Taylor is niet de eerste die het overkomt in de ArenA. "Ze zouden hier moeten hebben geleerd van Daley Blind, die dat ook is overkomen, en kijk eens wat die daarna nog voor de club heeft gepresteerd."

Kwakman doelt op het uitfluiten van Blind kort na diens doorbraak in het eerste elftal. De verdediger van Girona werd in zijn tweede periode bij Ajax ook eens uitgefloten na een wissel tegen Feyenoord in 2022.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties