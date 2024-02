Taylor: â€˜Er is zoveel over mij gezegd en geschreven, dat ik...â€™

Taylor: ‘Er is zoveel over mij gezegd en geschreven, dat ik...’

Kenneth Taylor heeft in een interview in het Algemeen Dagblad gereageerd op de kritiek die hem vaak ten deel valt. De middenvelder van Ajax is vaak het eerste mikpunt als het even minder gaat, al weet hij daar zelf naar eigen zeggen inmiddels goed mee om te gaan.

Wie door de komst van Jordan Henderson dacht dat Kenneth Taylor op de bank zou belanden bij Ajax, kwam afgelopen weekend bedrogen uit. De middenvelder kreeg ook in de topper tegen PSV het vertrouwen en maakte de negentig minuten vol.

"Er is zoveel over mij gezegd en geschreven dat ik inmiddels geleerd heb me niet te veel van de media en het publiek aan te trekken. Iedereen mag zijn mening hebben, natuurlijk, maar ik ken mijn eigen vorm zelf het best", aldus Taylor.

"Ik heb juist het gevoel dat ik er weer beter in kom", gaat Taylor verder. "Dat ik gemakkelijker voetbal en defensief meer bijdraag. In de periode dat het zo slecht ging, keek ik niet naar wat er om mij heen was vertrokken en wat ik miste. Ik ben vooral gaan kijken naar wat ik zelf moest verbeteren om mijzelf en het team weer beter te laten draaien.''

Taylor werkte de afgelopen periode aan zijn spel zonder bal. "Ik merkte in onze slechte periode dat ik daarin moest groeien. Voor mijzelf en voor de club. Ik ben ermee aan de slag gegaan, met hulp van de afdeling Science en een voormalige jeugdtrainer van Ajax. Het helpt."

Ook de komst van Henderson doet hem goed. "Hij weet als geen ander wat het moment is om druk te zetten, of wanneer je je iets terug moet laten zakken. Wat je tegen PSV ook goed zag, was dat hij maar blijft gaan, zowel bij balbezit als in defensief opzicht. Ook daardoor waren de onderlinge afstanden bij ons meteen al kleiner.''

"Tijdens de training viel me eens op hoe hij een bal afschermt. Daarna ging ik er wat meer op letten, hoe hij steeds zijn lichaam tussen bal en tegenstander houdt. Dat heeft hij zo vaak en in zoveel verschillende situaties gedaan in zijn carrière, dat het zelden fout gaat. Dat wil je jezelf ook snel eigen maken."

