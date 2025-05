Taylor en Henderson hopen op transfer; twee andere middenvelders mogen vertrekken van Ajax

Kenneth Taylor en Jordan Henderson willen deze zomer een transfer maken, meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad zaterdag. Twee andere middenvelders, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk, mogen op zoek naar een andere club. De club hoopt weer twee andere middenvelders (spoedig) langer vast te leggen.

Ajax wacht een bijzonder drukke zomer. Het vertrek van trainer Francesco Farioli is inmiddels opgevangen met de aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer, maar daarmee is slechts het topje van ijsberg behandeld.

In een analyse over wat Heitinga en Ajax te wachten staat, komen onder meer de middenvelders van de Amsterdammers ter sprake. "Zo hopen Kenneth Taylor en Jordan Henderson op een mooie transfer", weet Inan.

Taylor staat in de belangstelling van Napoli, wist Sky Italia eerder te melden. Ajax zou zo'n 25 à 30 miljoen euro verlangen voor Taylor. Henderson staat op de radar bij zijn jeugdliefde Sunderland, dat onlangs, onder toeziend oog van Henderson, promoveerde naar de Premier League.

De momenteel zwaar geblesseerde Van den Boomen en Mannsverk mogen op zoek naar een nieuwe club. Ajax hoopt Kian Fitz-Jim en Davy Klaassen wél langer in het Ajax-shirt te zien.

Van Klaassen, die begin vorig seizoen een eenjarig contract tekende, was al bekend dat hij naar alle waarschijnlijkheid langer gaat blijven. De routinier zal zodra hij terug is van vakantie een nieuw, tweejarig contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax hoopt tevens op een krabbel van Fitz-Jim, die onder Farioli is uitgegroeid tot waardevolle selectiespeler. De 21-jarige Amsterdammer ligt tot medio 2027 vast, en om niet over een verkoop te hoeven nadenken zal Ajax zijn verbintenis moeten zien te verlengen.

Ajax wil naast Mannsverk en Van den Boomen ook nog af van Owen Wijndal, die een riant salaris opstrijkt in Amsterdam maar nooit een vaste waarde is geweest. De 25-jarige Zaandammer ligt tot medio 2027 vast in Amsterdam.