Tandem Suárez-Messi werpt gelijk vruchten af bij seizoensopener Inter Miami

Inter Miami is het nieuwe seizoen in de Major League Soccer (MLS) voortvarend van start gegaan. De club van eigenaar David Beckham wist Real Salt Lake eenvoudig met 2-0 opzij te zetten. Luis Suárez speelde zijn eerste officiële wedstrijd voor de club en tekende gelijk voor een assist. Dat gold ook voor zijn maatje Lionel Messi, die net als Suárez in de basis startte.

In december was het dan eindelijk zover: de hereniging tussen Suárez en Messi. De Uruguayaan tekende voor één seizoen en kwam over van het Braziliaanse Grêmio.

Dat wilde hem afgelopen zomer nog niet laten gaan, toen Inter Miami ook al interesse had. Met nog een halfjarig contract streek de clubleiding echter over het hart.

Daardoor bestaat de enclave ex-Barcelona-spelers bij Inter Miami nu uit Messi, Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba. Alle vier verschenen woensdagnacht op het startformulier tegen Real Salt Lake.

Se juntaron Messi, Suárez y Gómez para el GOLAZO del compatriota en la victoria del #InterMiamiCF 2-0 ?? Real Salt Lake.



Diego hizo el segundo tanto a los 83' de partido. ?????pic.twitter.com/AsJESQf5MV — GONZAMCM??II (@gonza_mcmxii) February 22, 2024

Messi verscheen vlak voor rust in de statistieken: de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar stuurde Robert Taylor weg met een fraaie steekpass en zag die met enig fortuin bekroond worden tot doelpunt: 1-0. Suárez had wat langer nodig om in de boeken te komen.

Pas in minuut 83 drukte de voormalig Ajax-spits zijn stempel. Messi zette een aanval op, en in een driehoekje met Suárez belandde de bal uiteindelijk bij Diego Gómez.

De Paraguayaan kon aannemen en gleed de bal al vallende achter doelman Zac MacMath. Vlak daarna kreeg Suárez een publiekswissel.

De ploeg van Gerardo Martino staat zo meteen bovenaan in de MLS. Kleine kanttekening: er is in totaal nog maar één wedstrijd gespeeld.

Vorig seizoen eindigde Inter Miami als veertiende in de Eastern Conference, het oostelijke deel van de MLS. Over het geheel bezien werd de club 27ste; alleen Colorado Rapids en Toronto FC presteerden minder. Zestien van de achttien verliespartijen werden overigens zónder Messi geleden.

