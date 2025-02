Tandem Asensio-Rashford deelt namens Aston Villa flinke tik uit aan Chelsea in Premier League

Aston Villa heeft zaterdagavond in eigen huis op de valreep een zege geboekt op Chelsea: 2-1. Marco Asensio maakte beide doelpunten voor de ploeg uit Birmingham, Marcus Rashford verzorgde bij beide goals de assist. Het gat op de Premier League-ranglijst tussen nummer zes Chelsea en nummer zeven Aston Villa is nu nog maar één punt.

Aston Villa begon met Ian Maatsen op rechtsback, tegen zijn oude club. Lamare Bogarde en Donyell Malen moesten het doen met een reserverol, maar zouden wel invallen. Bij Chelsea ontbrak de met een hamstringblessure kampende Noni Madueke volledig.

Het was Chelsea dat al binnen tien minuten de score opende. Pedro Neto snelde aan de linkerkant van het veld langs Maatsen en zette laag voor, waarna Enzo Fernández simpel kon binnentikken: 0-1.

In het restant van het eerste bedrijf was Ollie Watkins veruit de gevaarlijkste speler aan de kant van de thuisploeg. Eerst zag de Engelse spits zijn inzet gekeerd worden door doelman Filip Jörgensen, even later kon hij een lage voorzet niet binnenglijden en tien minuten voor rust schoot hij de bal in het zijnet.

Namens Chelsea werden Fernández (krul over) en Cole Palmer (schot rakelings naast) nog gevaarlijk, maar voor rust zou er niet meer gescoord worden.

Na een klein uur spelen, nadat Pedro Neto nog voorlangs had geschoten na balverlies van Tyrone Mings, werd het 1-1. Een voorzet van Matty Cash werd teruggelegd door Rashford, waarna Asensio simpel kon binnentikken.

In eerste instantie werd de goal nog afgekeurd omdat er sprake zou zijn van buitenspel, maar na inmenging van de VAR bleek dat niet het geval. Daarom telde de goal gewoon, en hadden Asensio en Rashford respectievelijk hun eerste goal en eerste assist voor Aston Villa te pakken.

Chelsea werd vervolgens nog tot twee keer toe gevaarlijk via Palmer, wiens tweede inzet net voor de lijn kon worden weggehaald door Ezri Konsa. Vlak voor tijd was het aan de andere kant van het veld wél nog een keer raak. Asensio schoot een voorzet van opnieuw Rashford binnen, al ging Jörgensen daarbij niet vrijuit: 2-1. Dat was ook de eindstand.