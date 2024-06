Tamelijk opmerkelijk: AZ dreigt voor de vierde keer in jaar tijd speler kwijt te raken aan Bologna

De clubleiding van Bologna kent vermoedelijk het telefoonnummer van Max Huiberts uit het hoofd. AZ kan namelijk opnieuw een speler kwijtraken aan de Serie A-stuntploeg. Ditmaal heeft Bologna interesse in David Møller Wolfe, zo weet transfergoeroe Gianluca Di Marzio.

De Italiaanse journalist meldt het nieuws maandag op X. Ook Torino zit op het vinkentouw voor de linksback, maar Bologna heeft op het moment de beste papieren. Het is onbekend hoe Huiberts, technisch directeur in het AFAS Stadion, en de speler zelf tegen een mogelijke transfer aankijken.

Møller Wolfe heeft pas één seizoen bij AZ in de tas zitten, maar staat mogelijk dus nu al voor een vervolgstap. De Alkmaarders namen hem vorig jaar zomer voor 2,5 miljoen euro over van SK Brann uit Noorwegen.

In zijn ene seizoen in dienst van AZ groeide Møller Wolfe uit tot onbetwiste basisspeler. In zowel de Eredivisie als de UEFA Conference League miste de vleugelverdediger geen enkele wedstrijd. In totaal kwam Møller Wolfe vooralsnog 45 keer uit voor AZ, met 1 doelpunt en 2 assists tot gevolg.

De Noorse verdediger zou lang niet de eerste speler zijn die de overstap van AZ naar Bologna maakt, mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen. Afgelopen jaar bewandelde een drietal spelers diezelfde weg.

In de zomer van 2023 transfereerde zowel Sam Beukema als Jesper Karlsson van AZ naar i Rossoblù. Het duo leverde de Alkmaarders een gezamenlijk bedrag van twintig miljoen euro op.

Afgelopen winterse transferperiode volgde Jens Odgaard zijn ex-teamgenoten. De aanvaller werd in eerste instantie gehuurd, maar in mei lichtte Bologna de bedongen optie tot koop van vier miljoen euro.

