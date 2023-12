â€˜Talentvolle Dean Huijsen kan in de winter vertrekken bij Juventusâ€™

‘Talentvolle Dean Huijsen kan in de winter vertrekken bij Juventus’

Dean Huijsen heeft de mogelijkheid om Juventus deze winter tijdelijk te verlaten, zo weet GOAL Italia. De achttienjarige verdediger zou over interesse niet te klagen hebben en kan zijn loopbaan onder meer voortzetten bij Frosinone. De huidige nummer dertien van de Serie A denkt na over een mogelijke optie tot koop.

Huijsen wordt door Juventus gezien als een van de grootste talenten binnen de eigen jeugdopleiding. De club acht het voor de Nederlander echter van belang dat hij op regelmatige basis speelminuten gaat maken op een goed niveau.

Die mogelijkheid heeft Huijsen bij Frosinone, dat de verdediger graag op huurbasis overneemt van Juventus. In het meest ideale geval bedingt de club tevens een optie tot koop, die komende zomer gelicht kan worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook 'buitenlandse' clubs volgen de verrichtingen van Huijsen met bovengemiddelde interesse. Om welke clubs het gaat en uit welk land ze komen wordt niet bekend. Huijsen ligt nog tot medio 2027 vast bij Juventus.

Bij Frosinone zou Huijsen herenigd kunnen worden met een aantal voormalig ploeggenoten van Juventus. Enzo Barrenechea, Matías Soulé en Kaio Jorge worden dit seizoen al op huurbasis gestald bij de competitiegenoot.

Huijsen is al enige tijd een van de uitblinkers in het Next Gen-team van Juventus en behoorde al meermaals tot de selectie van Massimiliano Allegri. Zijn debuut beleefde hij in oktober, toen hij dertien minuten mocht meedoen in de gewonnen topper tegen AC Milan (0-1).

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd naar Spanje. De verdediger groeide grotendeels op in Marbella, gelegen in Andalusië. AS schreef onlangs dat het zijn grote droom is om voor het Spaanse nationale elftal uit te komen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties