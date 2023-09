Talenten van AZ lopen wereldtitel mis na strafschoppenserie tegen Boca Juniors

Zaterdag, 9 september 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:09

AZ Onder 20 is er niet in geslaagd de Intercontinental Cup te grijpen. De ploeg van trainer Jan Sierksma speelde in reguliere tijd gelijk tegen Boca Juniors (1-1) waarna de Argentijnen beter bleken na strafschoppen. Dave Kwakman zorgde met een van richting veranderd schot voor de openingstreffer. Na rust kwam Boca sterk terug en dat leidde tot de voor AZ ongelukkige gelijkmaker. Enoch Mastoras kopte uit een vrije trap in eigen doel. Er werd niet meer gescoord, waardoor er na de reguliere speeltijd direct een strafschoppenserie aan te pas kwam. Daarin misten Maxim Dekker en Kees Smit, waardoor Boca zich de beste jeugdploeg ter wereld mag noemen.

Sierksma stelde Rome-Jayden Owusu Oduro op onder de lat. Wouter Goes, Maxim Dekker en Lewis Schouten waren de centrale verdedigers, terwijl Mastoras en Finn Stam als vleugelverdedigers fungeerden. Nick Twisk stond achter aanvallende middenvelder Kwakman. Spits Mexx Meerdink werd geflankeerd door Jayden Addai (rechts) en Ernest Poku (rechts).

AZ kende een bijzonder lastige eerste helft in Buenos Aires. De Alkmaarders kwamen simpelweg niet aan aanvallen toe, terwijl Boca regelmatig gevaarlijk werd. Echt grote kansen creëerden de Argentijnen echter ook niet. Na een klein kwartier spelen liep Nick Twisk een lelijke knieblessure op. De middenvelder ging, zonder dat er een tegenstander in de buurt was, uit het niets naar de grond en kermde het uit van de pijn. Hij probeerde nog even door te voetballen, maar moest zich enkele minuten later toch laten vervangen door Loek Postma. De grootste kans van Boca kwam op naam van Mauricio Benítez, die naast kopte uit een hoekschop. Boca gaf het initiatief tegen het einde van de eerste helft uit handen en werd daar keihard voor afgestraft. Wouter Goes bediende Dave Kwakman, wiens schot via Lautaro Di Lollo in de verre hoek belandde: 0-1.

Ondanks een goede start van de tweede helft van AZ kreeg Boca al snel zijn twee grootste kansen van de wedstrijd. Spits Ignacio Bautista Rodríguez kopte uit een hoekschop eerst centimeters naast, terwijl hij minuten later in de korte hoek stuitte op Owusu-Oduro. Boca bleef aandringen en kreeg zijn verdiende gelijkmaker alsnog. Benítez schilderde een vrije trap voor het doel, die door Mastoras ongelukkig met het hoofd verlengd werd: 1-1. Boca bleef de bovenliggende partij, al bleven kansen spaarzaam. AZ probeerde toe te slaan via de counter, maar het was vooral een kwestie van overleven voor de ploeg van Sierksma. Meerdink werd in blessuretijd nog even dreigend. Hij sneed vanaf links naar binnen in de zestien, maar werd gestuit. Nog dieper in blessuretijd stuitte hij op doelman Sebastián Díaz Robles. In de strafschoppenserie die volgde bleken de missers van Dekker en Smit bepalend.