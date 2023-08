‘Talent van Juve maakt komende uren keuze tussen Feyenoord en Frosinone’

Zondag, 27 augustus 2023 om 08:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:32

Matías Soulé staat in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord, zo meldt César Luis Merlo van TyC Sports op Twitter. Volgens de Argentijnse journalist strijden de Rotterdammers met Frosinone om de komst van de twintigjarige aanvaller van Juventus. Soulé beschikt bij de Oude Dame nog over een contract tot medio 2026.

Merlo schrijf dat 'in de komende uren' duidelijk moet worden waar de toekomst van Soulé ligt. De linksbenige vleugelaanvaller werd eerder deze transferwindow ook al in verband gebracht met een (tijdelijke) overstap naar Feyenoord. Volgens Merlo zijn de landskampioen van Nederland en Frosinone de laatst overgebleven clubs die kans maken op de handtekening van Soulé. Het zou gaan om huurtransfer van een jaar met een koopoptie.

Soulé hoeft bij Juventus niet op veel speeltijd te rekenen. De creatieveling heeft bij de Oude Dame stevige concurrentie van onder meer Federico Chiesa en Amerikaans international Timothy Weah. Soulé, die zowel als rechtsbuiten en als nummer 10 of schaduwspits uit de voeten kan, wordt in zijn eigen land vergeleken met Ángel Di María, die Juve deze zomer verliet voor Benfica. Soulé kwam bij de Italiaanse topclub tot nog toe tot 21 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor één doelpunt.

Ivanusec en Lingr

Feyenoord versterkte zich eerder deze week al met Ondrej Lingr en Luka Ivanusec. Beide nieuwelingen kunnen zaterdag tegen Almere City echter nog niet hun debuut maken. Waar Lingr kampt met een lichte blessure, is Ivanusec nog niet speelgerechtigd voor het aankomende Eredivisie-duel. De Rotterdammers kunnen zaterdag eveneens niet beschikken over Patrik Walemark, Antony Milambo, Justin Bijlow en Bart Nieuwkoop. Walemark en Milambo zijn niet fit, Nieuwkoop is geschorst, en Bijlow ligt langere tijd uit de roulatie door een polsblessure.