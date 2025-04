Talent van AZ (19) met aflopend contract heeft over interesse niet te klagen: meerdere clubs in binnen- en buitenland geïnteresseerd

Kasper Boogaard heeft over interesse niet te klagen. De negentienjarige middenvelder van AZ, die over een aflopend contract beschikt, staat in de belangstelling van clubs uit Nederland, Duitsland en Engeland, zo melden bronnen aan Voetbalzone. Onder meer HSV en Leeds United hebben hem op het oog.

Boogaard is in gesprek met AZ om zijn aflopende contract te verlengen. Een langer verblijf in Alkmaar heeft ook de voorkeur van de middenvelder. Een doorbraak in het AFAS Stadion is het doel.

De 1 meter 87 lange Boogaard maakte eind maart zijn debuut voor Oranje Onder 19 tijdens het gewonnen duel met de leeftijdsgenoten van Tsjechië. De middenvelder viel toen twintig minuten voor tijd in.

Boogaard kwam dit seizoen zestien keer in actie voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Ook maakte hij zeven keer zijn opwachting in de Youth League.

Tegen de leeftijdsgenoten van Manchester United (2-1) was hij met een goal en assist de man van de wedstrijd. Aanstaande vrijdag neemt hij het met AZ Onder 19 in de halve finale van de Youth League op tegen FC Barcelona.

Boogaard zat tien dagen geleden tijdens het uitduel met Heracles Almelo voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Ook maandagavond, in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles, was hij erbij. De middenvelder speelt sinds de zomer van 2017 voor de Alkmaarders, die hem overnamen van Texel ’94.