Tadic straalt van oor tot oor als hij uitslag van Ajax te zien krijgt

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:58

Dusan Tadic heeft donderdagavond na het Conference League-duel tussen Fenerbahçe en FC Twente (5-1) stilgestaan bij zijn vertrek bij Ajax. De voormalig captain van de Amsterdammers trok de deur van de Johan Cruijff Arena afgelopen zomer achter zich dicht voor een avontuur bij de Turkse topclub. Met een benutte strafschop zorgde hij in blessuretijd voor het slotakkoord tegen een ander voormalig werkgever.

Het grootste verschil tussen Ajax en Fenerbahçe vindt Tadic lastig te omschrijven. "Dat is moeilijk te vergelijken", zegt hij tegen Veronica. "Ik heb vijf jaar voor Ajax gespeeld. Dit is iets nieuws. Beide clubs zijn fantastisch. Ik heb het goed naar mijn zin hier, het is gemakkelijk om mij aan te passen vanwege de vergelijkbare mentaliteit als de mensen in Servië. De fans zijn fantastisch, de club is groot en de stad is geweldig. Ik ben heel blij om hier te zijn."

De liefde voor Ajax zal niet verdwijnen bij Tadic. "Ajax zal altijd een van de grootste clubs in Europa blijven. Ze hebben tijd nodig om iets nieuws te ontwikkelen. Er zijn veel spelers weggegaan, zowel vorig jaar als dit jaar. Dat kost tijd. Het is moeilijk om tijd te krijgen bij Ajax, maar dat hebben ze wel nodig. Ik hoop dat ze het goed zullen doen. Ik zal ze altijd blijven supporten. Ajax zal altijd een plek in mijn hart hebben. Overal waar ik heenga neem ik de club met mij mee."

Volgens Tadic is zijn vertrek 'onderdeel van de voetballerij'. "Dit is hoe het gaat in het voetbal. Soms moet je door. Dat is het." Als de aanvaller annex aanvallende middenvelder vervolgens de eindstand van Ludogorets - Ajax (1-4) te zien krijgt, verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht. "Dat was te verwachten. Lodugorets is niet van het niveau Ajax. Deze moesten ze winnen. Mooi om te zien."

FC Twente

Tadic weigerde zijn doelpunt te vieren vanwege zijn verleden bij FC Twente. "Ik werd toegezongen door de fans. Twente is ook mijn club. Ik heb geweldige jaren gehad in Twente en het zal altijd onderdeel zijn van mij." De ploeg van Joseph Oosting heeft, ondanks de flinke zeperd, indruk gemaakt op Tadic. "Twente is een goede ploeg met een goede trainer. Ze hebben veel jonge spelers en er zit een duidelijke lijn in."