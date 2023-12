Tadic, Kadioglu én Dzeko schitteren: Fenerbahçe overwintert in Europa

Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De formatie van trainer Ismail Kartal moest in eigen huis winnen van Spartak Trnava en deed dat vol overtuiging: 4-0. Uitblinkers waren Dusan Tadic, Ferdi Kadioglu en Edin Dzeko, die allen betrokken waren bij minimaal een van de doelpunten. Ludogorets plaatst zich als winnaar van Groep H voor de achtste finale, terwijl FC Nordsjaelland en Trnava uitgeschakeld zijn.

Fenerbahçe - Spartak Trnava 4-0

De eerste grote kans van de wedstrijd werd nog gemist door Dzeko, die in de 23ste speelminuut na een steekpass van Kadioglu doelman Dominik Takác niet wist te verschalken. Ruim tien minuten later was het wél raak. Kadioglu ontving steekpass van Dusan Tadic, waarna hij naar binnen kon snijden. Met rechts rondde hij in de korte hoek af: 1-0.

Kort na rust kwam Fenerbahçe op 2-0. Dzeko werd vastgehouden in het zestienmetergebied, waarna arbiter Aleksandar Stavrev de bal op de stip legde. Tadic schoot via de paal én doelman Takác raak. Daarmee was het verzet van Trnava definitief gebroken. Na een carambole voor het vijandige doel tekende Dzeko na een uur spelen de 3-0 aan, terwijl de spits een minuut later ook voor het slotakkoord zorgde: 4-0.

