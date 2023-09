Tadic etaleert klasse met wonderschone treffer op training Fenerbahçe

Donderdag, 14 september 2023 om 13:58 • Laatste update: 14:03

Dusan Tadic kent een vlekkeloze start als speler van Fenerbahçe. De van Ajax overgekomen aanvaller was tot dusver al vier keer trefzeker in negen wedstrijden en laat ook op de training zien over buitengewone klasse te beschikken. Op een video van het clubkanaal van Fenerbahçe is te zien dat Tadic het voetballen nog lang niet verleerd is.

Op de beelden is te zien hoe Tadic tussen een aantal slalompalen gaat, om vervolgens met links af te ronden. De voormalig captain van Ajax geeft de bal dusdanig veel effect mee dat deze over de doelman in het doel verdwijnt. De actie van de linkspoot kan op goedkeuring rekenen van zijn ploeggenoten, die zich op de achtergrond laten horen.