Tadic en Szymanski van grote waarde bij ruime zege nieuwe koploper Fenerbahçe

Maandag, 4 december 2023 om 19:55 • Jan Hoeksema

Fenerbahçe heeft maandagavond overtuigend weten af te rekenen met Sivasspor: 4-1. De Turkse topclub neemt daardoor de koppositie weer over van rivaal Galatasaray. Dusan Tadic (twee assists) en Sebastian Szymanski (een doelpunt) waren van grote waarde voor hun club.

Beide voormalig Eredivisie-spelers hadden zoals gewoonlijk weer een basisplek bij Fener. Tadic begon als linksbuiten, terwijl Szymanski vanaf 10 opereerde. Achterin verschenen onder meer Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu aan de aftrap.

Fenerbahçe kwam sterk uit de kleedkamer en had niet lang nodig om op voorsprong te komen. Na zestien minuten had Tadic een hele knappe pass op Szymanski in huis. De Pool kon vervolgens de 1-0 binnenglijden.

Op slag van rust zouden de Gele Kanaries hun voorsprong verdubbelen. Irfan Can Kahveci kreeg de bal aangespeeld aan de rand van de zestien, kapte een tegenstander uit en schoot vervolgens heerlijk raak in de verre kruising: 2-0.

Waar Fenerbahçe vlak voor de rust scoorde, deed Sivasspor dat snel ná de pauze. Rey Manaj kreeg de bal ingespeeld door de lucht en verschalkte met een heerlijke aanname de gehele Fener-defensie. Oog in oog met doelman Dominik Livakovic faalde de spits vervolgens niet: 2-1.

Sivasspor zou de hoop op een comeback echter al snel weer kunnen vergeten. Ruim een kwartier na de aansluitingstreffer werd een voorzet van Edin Dzeko per ongeluk het eigen doel ingegleden door Alaaddin Okumus: 3-1.

Enkele minuten later was het weer raak voor Fenerbahçe. Een voorzet van Tadic vond topschutter Dzeko, die dit keer zelf binnenwerkte: 4-1. De zege was daarmee verzekerd.

Door de overwinning vindt de ploeg van trainer Ismail Kartal zichzelf terug bovenaan de ranglijst in Turkije. Fenerbahçe heeft tot nu toe 37 punten verzameld dit seizoen, evenveel als Galatasaray. De huidige club van Hakim Ziyech heeft een slechter doelsaldo en neemt plek twee in.