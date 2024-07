Dusan Tadic bevestigt geruchten en zwaait met ruzie af als international bij Servië

Dusan Tadic (35) stopt definitief als international, zo bevestigt hij via Instagram. Eerder deze week werd al bekend dat de voormalig Ajacied zijn afscheid zou gaan aankondigen.

Op het EK lag Tadic namelijk in de clinch met bondscoach Dragan Stojkovic, die hem meermaals besloot te passeren. Tadic mocht alleen tegen Slovenië starten en moest het voor de rest doen met invalbeurten. Na het eerste groepsduel liet de routinier zich daar kritisch over uit. "Ik ben de aanvoerder en beste speler en zou moeten starten", sprak Tadic tegenover Servische media.

In zijn statement op Instagram haalt Tadic allereerst die woorden aan. "Ik voel de behoefte om dingen uit te leggen waarover destijds controverse bestond. Ik sta nog steeds achter de standpunten die ik toen heb geuit, en ik wil benadrukken dat ik mijn ploeggenoten of wie dan ook deel uitmaakte van het Servische team in Duitsland niet heb willen beledigen”, schrijft de aanvaller.

“Daarnaast is de hoofdreden van deze aankondiging dat ik heb besloten het Servische shirt vaarwel te zeggen. Mocht ik nog van nut kunnen zijn in de toekomst: laat het vak, het publiek of wie zich daartoe uitgenodigd voelt daarover discussiëren. Het was een groot genoegen om de kleuren van het nationale team te mogen verdedigen. Met mijn familie en vrienden, in het publiek of voor het scherm, zal ik altijd een trouwe fan van Servië blijven.”

Het breekpunt

Het breekpunt voor Tadic, die de deur naar een terugkeer op een kier open lijkt te houden, lijkt overigens niet al in Duitsland te hebben plaatsgevonden. Het vond pas plaats tijdens de EK-finale, toen Servië al lang en breed naar huis was.

Stojkovic schoof toen aan als analist op de Servische televisie, en prees Harry Kane en Álvaro Morata om hun reacties bij hun wissel. “Twee aanvoerders, leiders van hun nationale teams. Geen enkel gebaar, zelfs niet een kleine reactie die de geest van het team zou kunnen breken”, zo sprak Stojkovic.

Volgens Telegraf voelde Tadic zich persoonlijk aangevallen door Stojkovic, waarop hij de knoop doorhakte om te stoppen. Tadic zwaait af met 111 interlands op zijn palmares, alsook 23 doelpunten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!