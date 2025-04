Sylvie Meis wil Johan Derksen per direct van tv hebben

Sylvie Meis wil Vandaag Inside per direct ‘cancelen’, zo laat de boulevardster weten in gesprek met Robbert Rodenburg van het YouTube-programma Open Kaart. Te gast in de show spreekt Meis haar ergernis uit over de drie ‘oude, witte en gefrustreerde mannen.

Meis vertelt in gesprek met Rodenburg onder meer over de kritiek die ze krijgt, over liefde, haar zoon Damian van der Vaart én het programma Vandaag Inside komt ter sprake.

“De kritiek die ik krijg op tv negeer ik eigenlijk compleet”, zo reageert Meis. “Ik heb ook geen Nederlandse televisie en ik weet ook niet wie die mensen allemaal zijn, als ik heel eerlijk ben.” Onder meer Johan Derksen is in Vandaag Inside (en voorlopers ervan) vaak kritisch geweest op het model.

“Wat ik van VI vind? Ook daar denk ik: oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn. Heel erg gefrustreerd zijn”, vervolgt Meis.

“Wat wel verbazingwekkend is, ik blijf erbij, is dat tegenwoordig in een cultuur waarin iedereen gecanceld wordt, dat soort mannen nog een platform krijgen. Daar moeten eigenlijk zenders maar eens over nadenken en vooral ook degene die die zender heeft, toch John?”, doelt ze op zenderbaas John de Mol.

“Ik kan alleen maar medelijden met dat soort mensen hebben, want wat voor een vreselijk leven hebben die mensen. Wat erg! Als je daarmee moet leven. Met de realisatie dat je een vreselijk leven zelf hebt en daarom moet je genieten van het lijden van een ander”, aldus Meis.

Opvallend genoeg meldt Angela de Jong bij Veronica dat het zeker niet uit dat Vandaag Inside ervandoor gaat met de Televizier-Ring. De prijs werd eerder door Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen al gewonnen in 2011.

