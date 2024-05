Sylvie Meis krijgt kritiek op opvallende Moederdag-post: ‘Ze snapt het niet’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sylvie Meis, die bij sommige socialmediagebruikers verbazing wekt met haar foto met Ajax-speler en zoon Damian van der Vaart.

Sylvie Meis heeft bij sommigen voor gefronste wenkbrauwen gezorgd met een post op Instagram. Ze poseert in bikini met Damian van der Vaart, maar dat valt niet bij iedereen goed. “Dat ik jouw moeder mag zijn is by far de grootste zegen in mijn leven”, schrijft Meis bij de foto. “Sylvie snapt het weer niet”, zo valt er onder meer te lezen in de reacties.

“Bij Sylvie draait iedere dag al om haar, dus ik snap dat het concept 'moederdag' voor haar wat lastig is”, zo schrijft een andere gebruiker. Ook wordt de afbeelding gedeeld door How I can make this about me, een pagina die narcistisch getinte foto’s deelt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties