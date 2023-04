‘Sydney van Hooijdonk verschijnt op scoutingslijstje in de Premier League’

Dinsdag, 18 april 2023 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:10

Sydney van Hooijdonk is op de radar verschenen bij Nottingham Forest, weet The Athletic. De spits van sc Heerenveen zou daarmee in de voetsporen kunnen treden van zijn vader, die tussen 1997 en 1999 eveneens het shirt van the Tricky Trees droeg. Van Hooijdonk junior wordt dit seizoen door Heerenveen gehuurd van Bologna, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

Forest zou de ontwikkeling van Van Hooijdonk 'volgen'. Heel concreet is de interesse nog niet. De huidige nummer achttien van de Premier League strijdt tegen degradatie, wat maakt dat het financiële huishoudboekje mogelijk flink wordt aangetast. Volgens de informatie van The Athletic wordt door de club gekeken naar de mogelijkheden om Van Hooijdonk naar Engeland te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij een eventuele transfer zou Van Hooijdonk in de voetsporen treden van zijn vader. Pierre van Hooijdonk kwam tussen 1997 en 1999 eveneens uit voor Forest en wist in 1998 met de club te promoveren naar de Premier League. In totaal kwam de spits tot 69 wedstrijden, waarin hij 36 keer scoorde en één keer aangever was. Karel Aalbers haalde Van Hooijdonk in 1999 naar Vitesse, waar hij tweede eindigde op de topscorerslijst van de Eredivisie.

Ook Van Hooijdonk junior laat zien over scorend vermogen te beschikken. Dit seizoen staat de teller op dertien Eredivisie-treffers. Heerenveen huurt Van Hooijdonk van Bologna, nadat de spits vorig seizoen ook al een halfjaar werd uitgeleend aan de Friezen. Sinds zijn komst begin 2022 staat de aanvalsleider op 47 wedstrijden, 23 goals en twee assists. Ook is Van Hooijdonk een belangrijke kracht bij Jong Oranje.