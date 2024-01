‘Sydney van Hooijdonk kan door opvallende ruildeal rentree in Eredivisie maken’

AZ-aanvaller Jens Odgaard staat op de radar van Bologna, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De huidige nummer zeven van de Serie A denkt aan een huurconstructie waarbij Sydney van Hooijdonk in een ruildeal moet worden betrokken.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder op de zaterdag al dat Van Hooijdonk Bologna nog deze transferwindow op huurbasis mag verlaten.

Door de naderende komst van Vélez Sarsfield-spits Santiago Castro lijkt de Nederlandse spits nog verder uit beeld te raken bij Bologna, waardoor de club inzet op een tijdelijk vertrek van de 23-jarige spits uit Breda.

Volgens La Gazzetta dello Sport willen de Italianen zich deze winter nog verder versterken en hopen ze Van Hooijdonk tijdelijk bij AZ te stallen. Odgaard moet in dat geval de omgekeerde weg bewandelen. De 24-jarige Deen is dit seizoen geen onbetwiste basisspeler in Alkmaar.

Ook in het geval van Odgaard zou het om een uitleenbeurt gaan. De aanvaller kwam deze jaargang niet verder dan 688 speelminuten, verdeeld over 25 duels.

AZ wist zich al te verzekeren van de komst van Lequincio Zeefuik, al komt de aanvaller hoogstwaarschijnlijk pas komende zomer over naar Alkmaar. Daarmee hoeft hij een eventuele huurperiode van Van Hooijdonk niet in de weg te zitten.

Mocht Odgaard tijdelijk de overstap maken naar Bologna dan treedt hij in de voetsporen van Jesper Karlsson en Sam Beukema. Het tweetal ruilde AZ afgelopen zomer in voor een definitieve transfer naar i Rossoblù.

