Sydney van Hooijdonk: ‘Andy van der Meijde verspreidt pure leugens over mij’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Sydney van Hooijdonk mengt zich in de rel rond zijn vader Pierre van Hooijdonk. De spits van Bologna is verbijsterd over de uitspraken van Andy van der Meijde maandagavond in Veronica Offside. Volgens Sydney van Hooijdonk is het verhaal van de oud-rechtsbuiten over zijn zogenaamde blessure 'een pure leugen'.

"Volgens Andy van der Meijde kun je niet zomaar dingen de wereld in brengen op landelijke televisie", zo refereert Sydney op X, voorheen Twitter, aan de uitlatingen van Van der Meijde over zijn vader. "Maar vervolgens pure leugens over mij verspreiden dat ik dronken in de douche ben gevallen, een gat in mijn hand had en daardoor niet veel meer heb gespeeld..." Sydney besluit zijn tweet met twee lach-huil-emoji's.

Volgens Andy van der Meyde kun je niet zomaar dingen de wereld in brengen op landelijke tv. Maar vervolgens pure leugens over mij verspreiden dat ik dronken in de douche ben gevallen, een gat in mijn hand had en daardoor niet veel meer heb gespeeld..???? — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) August 15, 2023

Van der Meijde concludeerde maandag dat Pierre van Hooijdonk puur en alleen een wrok koestert jegens Steijn. “Steijn zou zijn zoon niet altijd hebben laten spelen, maar Sydney heeft onder Steijn 31 van de 38 wedstrijden gespeeld. In de zeven wedstrijden die hij niet gespeeld heeft was hij geblesseerd, omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een blessure aan zijn hand had.” Van der Meijde denkt dat Van Hooijdonk met zijn gedrag invloed heeft op de carrière van zijn zoon. “Het is best egoïstisch naar zijn zoon toe. Clubs gaan nu twijfelen omdat zijn vader allemaal rare dingen zegt, dus hij pakt zijn zoon er ook nog mee.”

De feiten

Sydney van Hooijdonk speelde in het seizoen 2020/21 onder Steijn bij NAC Breda. De spits maakte op 27 november 2020 zélf melding van een incident dat had plaatsgevonden onder de douche. "Douchedeur geklapt tijdens het douchen, waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond", aldus Van Hooijdonk drie jaar geleden op Twitter. "Succes boys." Over dronkenschap, wat Van der Meijde aanhaalde, is niets bekend.

Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond. Succes boys ?????? @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) November 27, 2020

Van Hooijdonk bleef eind 2020 twee wedstrijden buiten de selectie en keerde vervolgens met twee invalbeurten terug. Daarna zette Steijn de spits weer in de basis. In het voorjaar van 2021 liep Van Hooijdonk vervolgens een liesblessure op, waardoor hij opnieuw drie duels miste. In de periode daarna, van begin februari tot eind april, was Van Hooijdonk zijn basisplaats kwijt en viel hij hooguit in.