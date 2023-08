Sven Mislintat verklaart aankoop Mikautadze: ‘We zochten een speler als Tadic’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 10:25 • Lars Capiau • Laatste update: 11:49

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft tekst en uitleg gegeven over de transfer van Georges Mikautadze. De 22-jarige Geörgier werd woensdagmorgen gepresenteerd en komt voor ruim zestien miljoen euro over van FC Metz, wat met bonussen nog op kan lopen tot negentien miljoen euro.

Volgens Mislintat moet Ajax vooral het gebrek aan scoringsdrift op zien te vangen. "Met het vertrek van Dusan Tadic en Mohammed Kudus zijn we veel goals en assists kwijtgeraakt", begint de Duitser zijn pleidooi. "Daarom waren we hard op zoek naar iemand die kan scoren en assists kan geven, een speler die net als Tadic aanvallend op verschillende posities kan spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er heerste onder een deel van de supporters onbegrip over de transfer. Omdat Mikautadze veelal als centrumspits heeft gespeeld zou hij na Brian Brobbey en Chuba Akpom de derde nummer 9 van de Amsterdammers worden. "Hij staat bekend als centrumspits, maar met zijn kwaliteiten kan hij op elke positie voorin uit de voeten", legt Mislintat uit. "Bij zijn vorige club Seraing speelde hij ook vaak op de vleugels."

"Hij kan samen met Akpom en met Brobbey spelen, maar als zij allebei niet beschikbaar zijn kan hij ook de valse spits zijn. Hij heeft de kwaliteiten om tussen het middenveld en de laatste linie van de tegenstander te spelen. Hij is het type dat heel goed is in de eindfase, zeker tegen teams die compact en laag staan. Als hij dan op de goede plek staat kan hij altijd gevaarlijk zijn in het strafschopgebied van de tegenstander."

Ajax troefde met het vastleggen van de Georgiër een rij aan clubs af. "We zijn heel blij dat hij zo vastberaden was om voor Ajax te spelen. Er was heel veel interesse voor hem. Topclubs uit Frankrijk, Italië, zelfs clubs vanuit de Premier League wilden hem hebben. Het volgende hoofdstuk van zijn loopbaan zag hij echter bij Ajax. Dat is goed voor ons, maar ook zeker goed voor hem. Dat hij vorig jaar op het tweede niveau in Frankrijk speelde zegt niks."