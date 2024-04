Sven Mislintat reageert via WhatsApp ‘cryptisch’ op onderzoek van Ajax

Sven Mislintat heeft reageerd op de uitkomsten van het onderzoek van Ajax naar zijn functioneren. Via een WhatsApp-bericht aan de NOS geeft de voormalig directeur voetbalzaken een ‘cryptisch antwoord’, zo omschrijft de publieke omroep het.

Afgelopen maandag publiceerde Ajax na zeven maanden onderzoek de bevindingen van KPMG over de mogelijke belangenverstrengeling van de voormalig technisch directeur.

Uit het onderzoek van forensisch accountant KPMG blijkt dat er ‘geen grond voor aansprakelijkheidsstelling is’. Wél roept de handelswijze van Mislintat ‘vragen op’, zo luidt de conclusie die maandag door Ajax werd gedeeld.

De NOS vroeg Mislintat om een reactie, die de omroep uiteindelijk kreeg via een WhatsApp-bericht. Inhoudelijk wil de Duitser geen commentaar geven en komt in de ogen van de NOS met een ‘cryptisch’ antwoord.

"Ze moeten iets zeggen om het voor zichzelf uit te kunnen leggen. Want waarom duurde het zo lang?”, zo schrijft Mislintat zonder verdere toelichting.

Pier Eringa

Verder maakt demelding van het onthutsende detail dat Pier Eringa, de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax niet is benaderd voor het onderzoek van KPMG.

Het is zeer opvallend, want in de periode dat Mislintat de functie van directeur voetbalzaken bekleedde bij Ajax was Eringa voorzitter van het toezichthoudend orgaan binnen de club. Hij nam een sleutelpositie in bij het controleren van de directie tijdens de transferzomer van 2023 en trad in september vorig jaar terug.

