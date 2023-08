‘Sven Mislintat profiteert optimaal van het vakmanschap van Marc Overmars’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 08:17 • Laatste update: 08:38

Sven Mislintat plukt momenteel de vruchten van het vakmanschap van Marc Overmars, zo is de conclusie van De Telegraaf. De Duitse directeur voetbalzaken sloot al meerdere topdeals en lijkt snel richting de 150 miljoen euro te gaan aan inkomsten. Volgens Mike Verweij dienen de credits echter ook naar Overmars te gaan, daar hij verantwoordelijk is voor alle langdurige contracten.

Ajax nam al afscheid van Jurriën Timber (40 miljoen) en Calvin Bassey (22,5 miljoen) en lijkt op korte termijn ook Mohammed Kudus (40 miljoen), Mohamed Daramy (16 miljoen) en Edson Álvarez (37 miljoen) uit te zwaaien. Daarmee komen de totale inkomsten op ruim 150 miljoen euro uit. Vooral in het geval van Daramy mag Ajax de handen dichtknijpen, daar de Deen in Amsterdam amper wist te imponeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De lucratieve deals zijn volgens Verweij vooral te danken aan Overmars. De huidige technisch directeur van Royal Antwerp verlengde vorig jaar zomer het contract van Timber en legde ook Álvarez (contract tot 2025), Kudus (contract tot 2025) en Daramy (contract tot 2026) langdurig vast. "Mislintat profiteert optimaal van het vakmanschap van zijn voorganger Marc Overmars", is dan ook de conclusie.

Het is echter nog maar de vraag of Mislintat onderaan de streep een voldoende scoort, daar het wat betreft inkomende transfers nog niet wil vlotten. De onderhandelingen met VfB Stuttgart over Hiroki Ito lopen moeizaam, net als het contact met Dinamo Zagreb inzake Josip Sutalo. Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs, Diant Ramaj en Jakov Medic werden al wel ingelijfd, al zijn zij niet allemaal gehaald voor de basis.