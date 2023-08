‘Sven Mislintat heeft geen enkele aankoop gedaan die Ajax verder gaat brengen’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 12:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:08

Valentijn Driessen heeft nog steeds geen hoge pet op van Sven Mislintat. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de directeur voetbalzaken van Ajax deze transferzomer nog geen enkele aankoop heeft gepresenteerd die de Amsterdammers verder gaat brengen.

Mislintat werd in april aangesteld als nieuwe technisch directeur van Ajax. Tijdens zijn eerste transferzomer wist de Duitser tot nog toe zeven spelers naar de hoofdstad te halen. Zo werd Benjamin Tahirovic voor 7,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma, kwam Branco van den Boomen transfervrij over van Toulouse, werd het keepersgilde versterkt met de van Eintracht Frankfurt overgekomen Diant Ramaj en vond Mislintat in de persoon van Chuba Akpom een aanvallende versterking.

“Er wordt gezegd dat wij Mislintat (namens De Telegraaf, red.) kritisch benaderen, maar kende jij een van deze zeven namen ook al voor de zomer?”, vraagt Driessen aan Wilfred Genee bij Vandaag Inside. “Misschien Van den Boomen, maar hij speelde bij de nummer zestien van Frankrijk. Mislintat heeft geen enkele aankoop gedaan waarvan je denkt: hé, dat is bijzonder, deze speler gaat Ajax verder brengen.”

Driessen vindt het vreemd dat Mislintat nu vooral jonge spelers naar Ajax haalt. "Dan kan de talentenfabriek wel sluiten", merkt hij op. "Ze hebben toch zo een goede jeugd? Neem nou Silvano Vos. Ze halen voor acht miljoen euro Tahirovic. Die gaat echt wel spelen hoor, en dat gaat ten koste van Vos", besluit Driessen.