Sven Mislintat haalt uit naar De Telegraaf: ‘Er is één boulevardblad...’

Maandag, 21 augustus 2023 om 14:00 • Wessel Antes • Laatste update: 14:12

Sven Mislintat heeft in de Duitse media hard uitgehaald naar De Telegraaf. De Duitse technisch directeur van Ajax concludeert in gesprek met sportmagazine Kicker dat de journalisten van de ochtendkrant ‘alles en iedereen bekritiseren’. Mislintat stelt maling te hebben aan de mening van de media. “Ik hecht geen waarde aan een dergelijke bevooroordeelde en op de persoon gerichte berichtgeving”, aldus de Duitser.

Mislintat voelt zich thuis in Amsterdam, zo zegt hij in het interview. “Dit is een van de meest iconische, fascinerende clubs ter wereld. Dat zie je in het stadion, in elke kamer, op elke muur.” Mislintat werd op 19 mei officieel aangesteld als technisch directeur van Ajax en is bezig aan zijn eerste transferzomer als eindverantwoordelijke. Tot dusver gaf de Nederlandse recordkampioen minstens 65,8 miljoen euro uit aan inkomende transfers, terwijl Mislintat minstens 113,4 miljoen euro heeft opgehaald aan spelersverkopen.

Ook de Nederlandse media komt ter sprake in het interview. Daarbij schroomt Mislintat niet om uit te halen naar De Telegraaf. “Er is één boulevardblad in het bijzonder dat alles en iedereen bij Ajax bekritiseert. Ik hecht geen waarde aan een dergelijke bevooroordeelde en op de persoon gerichte berichtgeving.” Met zijn woorden lijkt Mislintat zijn pijlen te richten op journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen, die namens de ochtendkrant het nieuws rondom Ajax verslaan. De werkwijze van de Duitse leidsman wordt vaak besproken in de voetbalpodcast Kick-off, waarbij Mislintat regelmatig kritiek ontvangt.

Mislintat probeert bij Ajax rustig te bouwen en doet dat op zijn eigen manier. De Duitser noemt zijn werkwijze ‘systematisch’ en ‘op de juiste volgorde’. Mislintat is van mening dat hij pas na 31 augustus beoordeeld kan worden, daar de transferperiode dan voorbij is. De Duitser heeft er vertrouwen in dat hij de selectie van Ajax op orde krijgt, al zullen er mogelijk ook nog spelers vertrekken. “Na 31 augustus valt er niets meer te corrigeren. Tegelijkertijd moeten we inkomsten genereren door het mislopen van de Champions League. Voordat we kopen, moeten we verkopen.”