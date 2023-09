Sven Mislintat: ‘Ajax is nu veel uitgebalanceerder. We hebben het geflikt’

Zondag, 3 september 2023 om 18:27 • Jeroen van Poppel

Sven Mislintat heeft er alle vertrouwen in dat zijn aankoopbeleid bij Ajax goed uit zal pakken. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers verdedigt zich in een interview met De Telegraaf tegen de kritiek die al volop klinkt na het hopeloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0) over het gevoerde beleid. "We hebben het geflikt, maar dat moeten we nu tonen", aldus Mislintat.

Volgens de Ajax-directeur staat de club er veel beter voor dan een jaar geleden. "Er was zó veel te repareren. We zijn competitiever dan vorig jaar, omdat de selectie veel meer uitgebalanceerd is." Desondanks beschikt Ajax nu over geen enkele speler die rechtsbuiten als voorkeurspositie heeft. Tegen Fortuna werd Kristian Hlynsson, een nummer 10 uit de jeugdopleiding, noodgedwongen op rechts geposteerd door Maurice Steijn.

De trainer van Ajax krijgt van Mislintat de tijd, want geduld is volgens de directeur nodig. "Het is niet fair naar Maurice Steijn toe te verwachten dat alles in één keer op zijn plaats valt, omdat we met Jurriën Timber, Dusan Tadic, Edson Álvarez en Mohammed Kudus topspelers zijn kwijtgeraakt. Het is tricky, want we zien het beste van dit team niet in de komende drie, zes of negen weken. We hebben een zaadje geplant en moeten dat nu zon en water geven. Maar onze ambitie is dezelfde als altijd: de titel winnen."

Mislintat nam risico door drie peperdure aankopen (Carlos Forbs, Georges Mikautadze en Chuba Akpom) te halen die zich nog niet hebben laten zien op het hoogste niveau. "Zij hebben de talenten om voor Ajax te spelen, maar je moet zo dapper zijn om ze de kans te bieden. Ik wil en kan geen superbedragen besteden aan spelers van het hoogste niveau”, zegt Mislintat, die 108 miljoen euro mocht uitgeven namens Ajax. "Mijn job is spelers te vinden met hetzelfde talent, die voor minder geld zijn te halen. Ik kies nooit voor zekerheid."