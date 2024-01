Sven Botman speelde dit seizoen twee wedstrijden met ernstige blessure

Sven Botman heeft dit seizoen twee wedstrijden gespeeld met een gescheurde voorste kruisband, zo onthult de 23-jarige centrumverdediger van Newcastle United in gesprek met Sky Sports. "Tegen Brentford raakte ik geblesseerd aan mijn knie", zo blikt Botman terug.

Newcastle speelde in de vijfde speelronde van de Premier League tegen Brentford, een wedstrijd die met 1-0 gewonnen werd. Botman had last van zijn knie, maar speelde het duel wel uit. "Daarna heb ik nog twee wedstrijden doorgespeeld."

De verdediger doelt op de Champions League-kraker tegen AC Milan (0-0) en de historische zege op Sheffield United (0-8). Botman speelde beide wedstrijden volledig mee en maakte het laatste doelpunt tegen Sheffield.

Botman hield een dikke knie over aan die laatste wedstrijd. "De scan toonde aan dat er veel schade was in de knie", aldus de voormalig verdediger van Ajax en Lille OSC.

Gevreesd werd dat het seizoen er voor Botman al op zou zitten. "Sommige specialisten beweerden dat de kruisband volledig afgescheurd was, anderen zeiden van niet." Een operatie zou een hersteltraject van zes tot negen maanden inleiden, maar Botman koos daar niet voor.

"Ik heb ervoor gekozen om rust te houden en een operatie te voorkomen. Ik ben nu terug en ik voel me topfit." Botman maakte op 16 december zijn rentree tegen Fulham (3-0 winst) en speelde daarna nog eens drie wedstrijden.

"Het lijkt er dus op dat ik de juiste keuze heb gemaakt." Newcastle speelt op nieuwjaarsdag om 21:00 uur Nederlandse tijd tegen Liverpool. Botman zou dus direct minuten kunnen maken in het nieuwe jaar.

