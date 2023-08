Sutalo staat voor medische keuring bij Ajax; Romano weet transfersom

Zondag, 20 augustus 2023 om 08:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:15

Josip Sutalo mag zich op korte termijn eindelijk speler van Ajax noemen. Volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano hebben de Amsterdammers en Dinamo Zagreb een mondelinge overeenkomst gesloten over een transfersom van 21 miljoen euro exclusief bonussen. Sutalo tekent voor vijf seizoenen in Amsterdam, ondanks interesse van clubs uit Engeland en Italië.

Sutalo reist maandag af naar Amsterdam, waar hij zijn medische keuring zal ondergaan. De Kroaat is bij Ajax de beoogde opvolger van Jurriën Timber, die Ajax eerder deze zomer voor 40 miljoen euro inruilde voor Arsenal. Eerder haalde Ajax met Jakov Medic al een rechtsbenige centrale verdediger, maar het lijkt erop dat hij als back-up gaat fungeren.

Josip Sutalo to Ajax, here we go! Verbal agreement in place for €21m fee with add-ons, five year deal to the Croatian talented centre back ????? #Ajax Travel and medical tests being scheduled, deal finally in place despite interest from England and Italy. pic.twitter.com/DbwQTWNqXQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023

Voor Medic, die overigens landgenoot is van Sutalo, betaalden de Amsterdammers slechts twee miljoen euro. Dat bedrag kan middels bonussen nog wel oplopen. Jeugdspeler Olivier Aertssen is eveneens een optie voor trainer Maurice Steijn, al lijkt hij zijn minuten vooral in Jong Ajax te gaan maken.

Sutalo is een jeugdproduct van Dinamo Zagreb en is al sinds 2014 verbonden aan de club. Na een uitleenbeurt aan NK Istra wist hij zijn basisplaats definitief te veroveren. Inmiddels staat de teller op 88 officiële duels voor de Kroatische recordkampioen, waarin Sutalo goed was voor 7 doelpunten en 4 assists. De Kroatische mandekker groeide in Zagreb uit tot international en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Zlatko Dalic. Vanwege de hevige concurrentie centraal achterin bij het nationale elftal kwam Sutalo enkel in actie tijdens de troostfinale tegen Marokko (2-1 winst).

Sutalo werd zaterdagavond met Zagreb in de derde voorronde van de Champions League over twee duels uitgeschakeld door AEK Athene, waardoor niets een overstap naar Ajax meer in de weg stond. De mandekker stond eerder ook in de nadrukkelijke belangstelling van Fiorentina, terwijl clubs uit de Premier League hem ook op de korrel hadden. Het is Ajax dat na lang wachten nu echter met de handtekening van Sutalo aan de haal gaat.