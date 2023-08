Sutalo en Ivanusec liggen uit Champions League na krankzinnig slot in Athene

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 23:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:18

Na een rollercoaster van een wedstrijd ligt Dinamo Zagreb uit de Champions League. De Kroaten verloren het heenduel in de derde voorronde van het miljardenbal met 1-2, waardoor ze in Athene een berg te beklimmen hadden. De Kroaten kwamen op voorsprong via Ajax-target Josip Sutalo en na de 0-2 van Robert Ljubicic leek Dinamo door te stoten. Twee treffers in blessuretijd van AEK zorgden echter voor een totale ommekeer: 2-2. AEK neemt het in de play-offs op tegen het Royal Antwerp van Mark van Bommel.

Bijzonderheden

Een scherp ingedraaide vrije trap in de blessuretijd van de eerste helft leverde Dinamo twee grote kansen op. Beide kopballen werden gepareerd door doelman Cican Stankovic, die daarna niet kon voorkomen dat Sutalo de 0-1 aantekende. De 0-2 volgde na rust. Het schot van Ljubicic richting de linkerpaal bleek onhoudbaar voor Stankovic. Het spektakel werd voor het slot bewaard. Sergio Araujo maakte in minuut 92 de 1-2, waarmee beide ploegen een verlenging in leken te gaan. AEK kreeg in minuut 90+10 echter een strafschop te nemen.

Levi García stuitte op Dominik Livakovic, maar de Kroatische topkeeper moest toezien hoe uitgerekend landgenoot Domagoj Vida de rebound binnenschoot: 2-2. Zagreb ligt uit de Champions League, waardoor niets een overstap van Sutalo naar Ajax meer in de weg lijkt te staan. Ook Feyenoord-target Luka Ivanusec nadert nu mogelijk sneller een transfer naar de Eredivisie, al wordt Sutalo een dezer dagen al in Nederland verwacht.