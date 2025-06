Suriname-ster Richonell Margaret heeft clubs in de Eredivisie voor het uitkiezen

Richonell Margaret heeft interesse van meerdere clubs uit de Eredivisie, zo meldt Voetbal International. De Surinaams international speelt momenteel op de Gold Cup met Suriname en was dit seizoen een vaste kracht bij het inmiddels gedegradeerde RKC Waalwijk.

Voor Margaret lijkt een langer verblijf in Waalwijk uitgesloten, nu de club van trainer Sander Duits volgend seizoen actief zal zijn in de Keuken Kampioen Divisie. FC Groningen, sc Heerenveen, Go Ahead Eagles en NAC Breda zouden volgens bronnen rondom de speler allemaal al geïnformeerd hebben naar de aanvaller.

In Waalwijk heeft Margaret een contract tot medio 2026 met een eenzijdige optie voor de club om er nog een jaar aan vast te plakken. RKC wil een bedrag van rond de achthonderd duizend euro. Dit vinden Go Ahead en NAC te duur.

Heerenveen en Groningen willen beiden snel onderhandelen met RKC. Margaret zelf heeft weinig haast met onderhandelingen en wil wachten op alle mogelijkheden.

Bij RKC was Margaret een bepalende factor in de voorhoede. De Surinaams international speelde alle 34 wedstrijden in de Eredivisie en maakte 5 doelpunten en gaf 7 assists.

Op de Gold Cup begon Margaret persoonlijk goed. In de eerste wedstrijd tegen Costa Rica maakte hij een doelpunt en gaf hij een assist. Suriname verloor die wedstrijd met 4-3 door een strafschop in de dertiende minuut van de extra tijd die benut werd door voormalig FC Twente-spits Manfred Ugalde.

Suriname is al uitgeschakeld op de Gold Cup. Ook de tweede groepswedstrijd ging verloren. Mexico was met 0-2 te sterk voor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo. De laatste groepswedstrijd is maandag om 04:00 Nederlandse tijd. Dan is de Dominicaanse Republiek de tegenstander, dat ook al uitgeschakeld is.