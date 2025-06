Suriname sluit Gold Cup af met doelpuntloos gelijkspel

Suriname gaat met één punt naar huis na het 0-0 gelijkspel tegen de Dominicaanse Republiek.

Al na zes minuten was Suriname dicht bij de openingstreffer in Texas. Gleofilo Vlijter draaide knap weg bij zijn tegenstander en zag zijn poging uiteenspatten op de lat. Een doelpunt was op z’n plaats geweest in de wedstrijd die nergens meer om ging.

Even later kwam de Dominicaanse Republiek opzetten, maar het was de VAR die Suriname een zetje in de rug gaf. Na slordig balverlies in de opbouw zette Kenneth Paal aan richting het vijandelijke doelgebied, waar hij werd neergehaald door Edgar Pujol. De scheidsrechter gaf in eerste instantie geel, maar na ingrijpen van de VAR volgde alsnog rood.

RKC-speler Richonell Margaret kreeg uit de vrije trap die volgde een grote kans, maar stuitte op doelman Xavier Valdez van de Dominicaanse Republiek. De sluitpost hield zijn ploeg in leven met een aantal belangrijke reddingen.

In de tweede helft waren de grootste kansen op de openingstreffer verrassend genoeg voor het tiental van de Dominicaanse Republiek. Warner Hahn, die Etienne Vaessen onder de Surinaamse lat verving, toonde echter zijn goede reflexen. Na ruim een uur raakte Juanca Pineda met een harde afstandsschot nog de bovenkant van de lat, waarna zijn inzett over het doel vloog.

In blessuretijd raakte Jean Carlos López namens de Dominicaanse Republiek nog de paal, waarna er geen doelpunten meer zouden vallen in het AT&T Stadium.

Suriname neemt afscheid van het toernooi na een 4-3 nederlaag tegen Costa Rica, een 0-2 verlies tegen Mexico en een doelpuntloos gelijkspel tegen de Dominicaanse Republiek. De volledige focus ligt nu op het behalen van een WK-ticket voor 2026.