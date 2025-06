Suriname kan naar huis na nederlaag tegen Mexico op de Gold Cup

Suriname is in de nacht van woensdag op donderdag uitgeschakeld in de Gold Cup. Het land ging met 2-0 ten onder tegen Mexico, dankzij doelpunten van César Montes.

Suriname leed in de eerste groepswedstrijd een 4-3 nederlaag tegen Costa Rica. Datzelfde Costa Rica wist eerder in de nacht de Dominicaanse Republiek met 2-1 te verslaan, waardoor Suriname minimaal een punt moest pakken tegen Mexico om te hopen op een plek in de kwartfinale.

Bondscoach Stanley Menzo koos ten opzichte van de wedstrijd tegen Costa Rica voor een systeemwissel. Suriname kwam in een 5-3-2 voor de dag in plaats van de eerdere 4-3-3. Natio begon met Etienne Vaessen onder de lat met voor hem in het hart van de defensie Dion Malone, Myenty Abena en Shaquille Pinas. Liam van Gelderen en Ridgeciano Haps waren de wingbacks.

Het middenveld bestond uit het trio Jean-Paul Boëtius, Denzel Jubitana en Kenneth Paal. Het aanvalskoppel waren de pijlsnelle Gyrano Kerk en Richonell Margaret.

Voor rust had Mexico met zeventig procent het meeste balbezit, maar beide ploegen creeërden nauwelijks kansen. Suriname probeerde via Böetius veelvuldig onder de druk uit te spelen en kwam tot twee doelpogingen. Ook El Tri kwam ondanks de dominatie, maar tot twee schoten op het doel van Vaessen.

Na rust voerde Mexico langzaam de druk steeds meer op en scoorde uit een hoekschop. Alexis Vega legde de bal op het hoofd van boomlange centrale verdediger Montes: 1-0. Vijf minuten later stond Suriname weer te slapen en zorgde Montes voor de 2-0 .

Met de ingevallen Santiago Giménez in de ploeg leek Mexico zelfs op 3-0 te komen via César Huerta, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het uitgeschakelde Suriname komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Dominicaanse Republiek.