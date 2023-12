Supportersgroepen Ajax willen afwezige Van 't Schip eren en doen oproep

De aanhang van Ajax wil John van 't Schip in de 55ste minuut van de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag een hart onder de riem steken. De interim-trainer ontbreekt tijdens de laatste competitiewedstrijd van 2023 omdat hij in Australië de bruiloft van zijn zoon wil bijwonen.

Van 't Schip had bij zijn aanstelling eind oktober als voorwaarde gesteld dat hij het thuisduel met PEC zou mogen missen. Dit alles heeft te maken met het overlijden van zijn vrouw Daniëlle in oktober. Ajax ging akkoord met het voorstel, waardoor assistent-coach Michael Valkanis voor een keer de honneurs waarneemt.

Ajax Life, de F-Side en Ultras Amsterdam willen de afwezige Van 't Schip zondag dus een steuntje in de rug geven. "2023, een jaar om snel te vergeten. Een jaar waar veel Ajacieden over Ajax praatten, maar weinigen die daadwerkelijk opstonden", zo valt te lezen in een gezamenlijk statement.

Ajacieden, Vandaag speelt Ajax de laatste thuiswedstrijd van het jaar. 2023 een jaar om snel te vergeten. Een jaar waar veel Ajacieden over #Ajax praatten, maar weinigen die daadwerkelijk opstonden. John, die ondanks het verlies van zijn vrouw Daniëlle, z’n liefde voor de… pic.twitter.com/5L3ScO0Efq — Ajax Life (@ajaxlife) December 17, 2023

"John, die ondanks het verlies van zijn vrouw Daniëlle, z’n liefde voor de club laat zien door in te stappen als trainer bij de mooiste club van Nederland", spreken de supportersgroeperingen van Ajax hun waardering in voor het tussentijds instappen van Van 't Schip.

"Daniëlle mocht helaas niet ouder worden dan 55 jaar. Daarom roepen we iedereen in het stadion op om in de 55e minuut John toe te zingen en onze waardering voor hem te laten horen. Wij weten zeker dat hij vanuit Australië kijkt. Schippie bedankt!", zo wordt de oproep afgesloten.

De thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC begint zondag om 16:45 uur. Valkanis zal worden bijgestaan door de andere assistent-trainers, Hedwiges Maduro en Said Bakkati.

Ajax is onder leiding van Van 't Schip bezig aan een heuse opmars. Dankzij zes overwinningen zijn de Amsterdammers opgeklommen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Daarnaast werd de tussenronde van de Conference League bereikt na een 3-1 zege op AEK Athene.

