Supportersbus AZ heeft ongeluk richting bekerfinale: ruit vernield en alle fans op de vluchtstrook

De supportersbus van AZ heeft maandagmiddag de reis naar Rotterdam tijdelijk moeten staken, zo is te zien op beelden in handen van Voetbal Ultras. Maandag wordt in De Kuip de finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld en een deel van de fans heeft op de snelweg een busongeluk gehad.

“De bekerfinale is natuurlijk een enorme logistieke klus, waarbij tienduizenden supporters vervoerd moeten worden”, zo schrijft de pagina op X bij de foto waarop te zien is dat de voorkant van de bus volledig vernield is.

“Dan gaat er altijd wel iets mis. Bijvoorbeeld deze supportersbus van AZ, die iets te dicht op de bus voor hem kwam...”, zo klinkt het. Volgens berichtgeving van het Algemeen Dagblad zijn er vijf gewonden gevallen. De slachtoffers hebben nek-, rug-, en aangezichtsklachten, meldt de politie.

Het ongeluk vond plaats in de Wijkertunnel, die op last van de brandweer is afgesloten. De krant meldt dat er vervangend vervoer wordt geregeld.



De melding kwam maandag om 14:30 uur binnen bij de alarmcentrale. Er werden direct ambulances naar de plek van het ongeluk gestuurd.