Supporters van Feyenoord krijgen slecht nieuws voorafgaand aan trip naar Milaan

Supporters van Feyenoord die naar Milaan afreizen voor het Champions League-duel met AC Milan, moeten rekening houden met een alcoholverbod in grote delen van de stad. Dat heeft Claudio Sgaraglia, de prefect van Milaan, dit weekend bekendgemaakt.

Afgelopen woensdag won Feyenoord de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League met 1-0, waardoor in San Siro een spektakelstuk wacht.

Tientallen supporters arriveerden dit weekend al in Milaan en de komende dagen zullen er duizenden volgen. Feyenoord verkocht de 4.359 beschikbare kaarten binnen een uur uit.

De Nederlandse fans moeten in Milaan rekening houden met strenge veiligheidsmaatregelen, voornamelijk op de wedstrijddag. Op basis van een risicobeoordeling heeft Sgaraglia een aantal beperkende maatregelen opgelegd, gericht op de toegang tot de stad, het alcoholgebruik en de mobiliteit van supporters.

Feyenoord-supporters mogen Milaan niet betreden zonder een geldig wedstrijdticket. Daarnaast is de kaartverkoop uitsluitend toegestaan aan geregistreerde clubkaarthouders van Feyenoord of Milan.

Om mogelijke spanningen in de stad te voorkomen, geldt er tevens een verbod op Feyenoord-merchandise in bepaalde zones. Ook wordt er een tijdelijk alcoholverbod ingesteld. Vanaf 17 februari om 18.00 uur tot 19 februari om 06.00 uur is de verkoop en consumptie van alcoholische dranken verboden in de omgeving van het stadion en in specifieke uitgaansgelegenheden.

Het besluit betekent dat supermarkten, cafés en restaurants in de aangewezen zones geen alcohol mogen verkopen of schenken voor consumptie buiten hun zaak. Ook de verkoop van drank in glazen flessen en blikjes voor afhaalgebruik is verboden. Het nuttigen van alcohol met bediening aan tafel blijft echter wel toegestaan.

De Feyenoord-fans worden dinsdag onder politiebegeleiding van en naar het stadion geleid. Het openbaar vervoer wordt hierop aangepast om confrontaties met andere supportersgroepen te vermijden.

Supporters die zich niet aan de opgelegde regels houden riskeren boetes, een stadionverbod of andere juridische sancties. De maatregelen treden per direct in werking en blijven van kracht tot en met 19 februari 2025.