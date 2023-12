Supporters van Ajax gaan in 55ste minuut massaal staan; Berghuis pakt de bal

Ajax heeft zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan zijn interim-hoofdcoach John van 't Schip. De supporters in de Johan Cruijff ArenA gingen in de 55ste minuut van de wedstrijd massaal staan om te applaudisseren. Dat was ter nagedachtenis aan Dani√ęlle van 't Schip, die op 10 oktober op 55-jarige leeftijd overleed. Steven Berghuis pakte gelijktijdig de bal voor een vrije trap en hield even in om ruimte te geven aan de fans van Ajax.

Van 't Schip is zondag zelf niet aanwezig bij de wedstrijd van Ajax. De coach sprak bij zijn aanstelling al af dat hij naar Australi√ę zou afreizen om aanwezig te zijn bij het huwelijk van zijn zoon.

Een mooie steunbetuiging voor John van 't Schip ????#ajapec — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

Van 't Schips vrouw Dani√ęlle overleed op 10 oktober op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van endeldarmkanker. "Haar vurige wens was dat ik weer iets bij Ajax zou gaan doen", zei Van 't Schip op 30 oktober zijn aanstelling als opvolger van Maurice Stejin.

"Punt één omdat Ajax mijn club is, ten tweede omdat het ook haar club is. Daarnaast is onze liefde hier begonnen." Van 't Schip speelde liefst 347 wedstrijden voor Ajax.

Het eerbetoon aan Van 't Schip werd georganiseerd door Ajax Life, de F-Side en Ultras Amsterdam. Zij riepen de fans van de Amsterdammers op om in de 55ste minuut te gaan staan.

"John, die ondanks het verlies van zijn vrouw Dani√ęlle, z‚Äôn liefde voor de club laat zien door in te stappen als trainer bij de mooiste club van Nederland", spreken de supportersgroeperingen van Ajax hun waardering in voor het tussentijds instappen van Van 't Schip.

"Dani√ęlle mocht helaas niet ouder worden dan 55 jaar. Daarom roepen we iedereen in het stadion op om in de 55e minuut John toe te zingen en onze waardering voor hem te laten horen. Wij weten zeker dat hij vanuit Australi√ę kijkt. Schippie bedankt!", zo wordt de oproep afgesloten.

