Supporters Club Brugge in metro aangevallen met stokken, mes en glazen flessen: 'Leek wel een heksenjacht'

Waar de bekerwinst van Club Brugge voor velen had moeten leiden tot een groot feest, liep het voor verschillende supporters helemaal mis. Het Laatste Nieuws meldt dat supporters van Club zondagavond in metrostations zijn aangevallen met stokken, een mes en glazen flessen.

Zondagavond legde Club Brugge voor de twaalfde keer in de clubhistorie beslag op de Croky Cup. In de finale in Brussel werd Anderlecht met 2-1 verslagen door twee treffers van Romeo Vermant.

Na afloop waren er veel festiviteiten in België, maar er kon niet voorkomen worden dat het op verschillende plekken volledig uit de hand liep. Meerdere Club Brugge-fans meldden te zijn aangevallen in metrostations in Brussel.

“Het was aan elk station prijs, het leek wel een heksenjacht”, zo klinkt het. “Ze belden elkaar op en gaven door waar Club-supporters zaten.” Op beelden is te zien hoe fans van Club Brugge op stations worden opgewacht en bij aankomst worden aangevallen door gemaskerde mannen.

Een supporter laat weten opgewacht te zijn door acht mannen met stokken. Eén had zelfs een mes bij. “Ze probeerden op de metro te springen en we hebben ze met z’n allen tegengehouden. Gelukkig lukte dat, maar vier mensen uit onze metro raakten gewond. Op het moment van de aanval was er geen enkele politiebeveiliging meer.”

Wie de gemaskerde mannen, is niet duidelijk, maar volgens slachtoffers waren het geen voetbalfans. “Het waren gewoon mannen die wilden vechten. Iedereen stond paraat alsof er elk moment iets ernstigs kon gebeuren. Anderen hadden zelfs al groepen met messen gezien.”

Voorafgaand aan de bekerfinale ging het ook al mis. Hooligans van Club Brugge zouden toen in Sint-Jans-Molenbeek een man hardhandig tegen de grond hebben geslagen. Ook werd een lokale doe-het-zelfzaak kort en klein geslagen.